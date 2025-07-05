Проєкт Міноборони: пілотів-добровольців, які збиватимуть "шахеди" можуть випадково збити "дружнім вогнем"

Уряд у межах експериментального проєкту дозволив формувати групи протиповітряного захисту з учасників добровольчих формувань територіальних громад. Але пілоти в небі можуть опинитись під вогнем наземних груп.

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Таке побоювання висловив відомий український фахівець та консультант у галузі військових радіо технологій Бескрестнов Сергій, який веде канал під ніком Сергій Флеш. Він припустив, що таких пілотів можуть використовувати вдень, коли у хаосі повітряного бою простіше відрізнити свого пілота від ворожого "шахеда".

"Під час нічної боротьби МВГ (мобільні вогневі групи — ред.) і спортивних літаків проти Шахедів однозначно переможуть МВГ, які… зіб'ють і тих, і інших. Ось побачите. Сподіваюся, їх будуть залучати хоча б удень", — написав Сергій Флеш.

Пост Сергія Флеша Фото: Скріншот

Він мав на увазі ініціативу Міноборони України про формування груп протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Зокрема, систему ППО планують посилити цивільними пілотами-добровольцями. До груп із пілотованою авіацією залучатимуть тих, хто має відповідний допуск за станом здоров’я, а також належну фахову підготовку. Наразі в пріоритеті — військові запасу, які вміють керувати літальними апаратами та розуміють тактику знищення ворога.

Про механізми формування груп протиповітряної оборони розповів заступник начальника Головного управління Державної авіації України Сергій Якубенко.

"До груп за медичними показниками можуть залучатися дві категорії авіаційного персоналу. До груп ударних дронів можуть залучатися особи, які зняті з обліку і не підлягають призову на військову службу. До груп, які планують застосовувати пілотовану авіацію, залучаються ті, хто має відповідний допуск за станом здоров’я та фахову підготовку до пілотування й обслуговування повітряних суден", — пояснив Якубенко.

Він зазначив, що пілоти цивільних літаків, які не мають броні від мобілізації, можуть виконувати завдання у складі групи ППО.

Сергій Якубенко розповів про роботу ДФТГ

"Конкретно як бронювання це не визначено постановою, але виконання завдань у складі системи ППО дає можливість залучати таких пілотів за бойовим розпорядженням командування Повітряних сил. Вони отримують винагороду як учасники бойових дій — 100 тисяч гривень пропорційно до кількості бойових чергувань за місяць", — розповів він.

Сергій Якубенко наголосив, що контроль за бойовою роботою таких груп здійснюється виключно Повітряними силами.

Нагадаємо, в ніч на 4 липня для знешкодження 539 безпілотників Збройних Сил Російської Федерації Україна застосувала дрони-перехоплювачі, які захищали небо над Києвом. Перехоплювачі успішно відпрацювали та знищили десятки російських цілей.

Тоді Сергій "Флеш" Бескрестнов припустив, що поруч з Києвом може стояти російський ретранслятор, який передає відеосигнал ворогу.