Берегли столицю: дрони-перехоплювачі відбивали атаку "Шахедів" на Київ (відео)

В ніч на 4 липня для знешкодження 539 безпілотників Збройних Сил Російської Федерації Україна застосувала дрони-перехоплювачі, які захищали небо над Києвом. Перехоплювачі успішно відпрацювали та знищили десятки російських цілей.

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Президент України Володимир Зеленський розповів про успішне застосування дронів, які збивали російські засоби ураження над українською столицею. Втім, у вечірньому відеозверненні глава держави не повідомив, скільки ж саме цілей збили перехоплювачі, скільки їх використали, як називається модель та які вона може мати технічні характеристики.

Зі слів Зеленського, застосування дронів для збиття "Шахедів" — це "важливий результат". Президент повідомив, що Україна збільшить виробництво цих засобів та навчить більше операторів.

"Десятки шахедів були збиті саме перехоплювачами. Максимально все масштабуємо, більше виробництва таких дронів, дронів-перехоплювачів, більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чіткі завдання", — сказав Зеленський.

У зверненні також згадали про дефіцит ракет ППО. Президент пояснив, що говорив на цю тему з главою Білого дому Дональдом Трампом. Єдиний досягнутий результат — зустріч команд, які шукатимуть шлях розв'язання цієї проблеми.

"Сьогодні ж я говорив з президентом Трампом, важлива розмова, домовились про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО", — пролунало у відеозвернені.

Нічний удар РФ — деталі атаки 4 липня

Зазначимо, основний напрямок нічного удару РФ, який тривав близько 16 годин, — це Київ та населені пункти, розташовані на околицях столиці. Моніторингові канали та Повітряні сили повідомили про виліт перших зграй "Шахедів" увечері 3 липня. У мережі з'явились відео дорослих та дітей, які поспішали на станції метро та в укриття, а карти російської атаки показували, що безпілотники оточили Київ та летять з кількох напрямків. Згодом почали публікувати фото та відео, на яких було чутно звуки вибухів, кулеметні черги та гул безпілотників. Також були кадри зі стовпами диму та спалахами пожеж. Згідно з даними міського голови Києва Віталія Кличка, найбільше пошкоджень було у Солом'янському та Слов'янському районах. Крім того, уламки падали у Голосіївському, Дніпровському, Дарницькому, Шевченківському районах. Поранено — 24 людини, написав мер у Telegram.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ проінформували про масштаби атаки РФ. З'ясувалось, що росіяни застосували сумарно 550 засобів ураження: 529 "Шахедів" та дронів-імітаторів, один "Кинджал", шість балістичних "Искандер-М" та чотири крилатих "Искандер-К". Вдалось знешкодити сумарно 476 БПЛА (268 "Шахеда" та 208 імітатора), а також два "Искандер-К".

Нагадуємо, військовий та фахівець з радіотехніки Сергій "Флеш" Безкрестнов розповів, що поруч з Києвом може стояти російський ретранслятор, який передає відеосигнал ворогу.