Атака на Київ: рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого

У ніч на 4 липня Київ пережив одну з наймасштабніших комбінованих атак з боку ЗС РФ від початку повномасштабного вторгнення, унаслідок якої було зафіксовано пошкодження більш ніж у 20 локаціях. На жаль, не обійшлося без жертв.

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Під час розбору завалів у Святошинському районі рятувальники виявили загиблу людину. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він висловив щирі співчуття родині покійного.

Інформацію про загиблого підтвердили і в ДСНС України в м. Київ.

Уже відомо про 26 постраждалих, серед яких — 10-річна дівчинка. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям.

Наразі у столиці триває розбір завалів та ліквідація наслідків атаки. Уже вивезено понад 300 тонн уламків будівельних конструкцій.

На місці працюють кінологи, 512 рятувальників, 135 одиниць техніки ДСНС, зокрема пожежний робот, поліція, волонтери Українського Червоного Хреста та інші служби міста.

Тіло людини виявили під завалами у Святошинському районі столиці Фото: ДСНС

Атака на Київ: масштаби

За інформацією Ткаченка, у повітряному просторі України було 550 засобів ураження, включно з аеробалістичними ракетами "Кинджал" і ударними безпілотниками. Більшість із них полетіли на Київ.

Зафіксовано понад 20 локацій із пошкодженнями в Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах столиці.

Найбільше постраждав Солом'янський район. На Відрадному — житлові будинки, магазини. На інших локаціях пошкоджено приватний будинок, школи, кафе, гаражний кооператив, СТО. У зоні нежитлової забудови рятувальники гасили пожежу.

У районі пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, 5 навчальних закладів, багато приватних будинків. Розгорнуті штаби — Відрадний, 36В (школа №22) і по вулиці Новопольова, 106Б (гімназія №13).

У Святошинському районі наслідки та пошкодження щонайменше на 6 локаціях. Щонайменше десять багатоквартирних житлових будинків постраждали. Найбільше — на Леся Курбаса. Рятувальники загасили загоряння автомобілів. На одній із локацій пошкоджено 2 та 3 поверхи 14-поверхового житлового будинку.

Постраждав також Дніпровський район. Незначні пошкодження в кількох локаціях. Також фахівці знайшли уламки російських БпЛА поруч із ліцеєм.

У Дарницькому районі частини ворожих безпілотників виявили на відкритій території. Обійшлося без масштабних руйнувань.

Уламки російських дронів Фото: ДСНС

У Шевченківському районі пошкоджено два житлових незаселених будинки. Також пожежа виникла на відкритій території поруч зі школою.

У Голосіївському районі частини ворожих цілей було виявлено в кількох місцях.

Пошкоджено авто "швидкої допомоги", пожежну частину, склад видавництва "Наш формат", кілька відділень "Нової пошти".

Раніше Фокус писав, що ще відомо про наслідки нічної атаки, і як у Міноборони РФ прокоментували чергову ніч терору столиці.