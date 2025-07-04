У Міноборони РФ заявили, що атакували в Києві підприємства, що виробляють БПЛА, аеродром та НПЗ

Росія заявила, що атака на Київ 4 липня була "відповіддю на терористичні акти київського режиму". Міноборони РФ стверджує, що атакували промислові об’єкти.

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Уночі 4 липня ЗС РФ атакували Київ ракетним комплексом "Кинжал" та ударними безпілотниками. Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що ціллю були промислові підприємства, зокрема, що займаються розробкою та виробництвом безпілотних літальних апаратів.

"Сьогодні вночі у відповідь на терористичні акти київського режиму Збройні сили Російської Федерації завдали масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного базування, аеробалістичним гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал", ударними безпілотниками дальньої дії по промислових підприємствах, що займаються розробкою та виробництвом безпілотних літальних апаратів, FPV-дронів та інших роботизованих мобільних комплексів, різноманітного військового обладнання в Києві, а також по інфраструктурі військового аеродрому та нафтопереробному заводу", — заявили в Міноборони Росії.

Удар по Києву 4 липня: деталі

Внаслідок атаки РФ на Київ, яка розпочалась ввечері 3 липня, в кількох районах міста здійнялися пожежі внаслідок обстрілу, постраждали житлові будинки. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про фіксацію наслідків російської атаки на понад 13 локаціях у 5 районах міста: Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському. У Солом'янському районі відбулося займання на даху приватного будинку.

Під час нічного обстрілу Києва зазнали серйозних пошкоджень п'ять машин швидкої допомоги, які виїжджали на виклики.

У результаті ворожого обстрілу Києва в ніч на 4 липня, пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах столиці, постраждали кілька відділень "Нової пошти".

О 14:18 4 липня стало відомо, що з-під завалі у Києві дістали тіло загиблої людини. Загалом, у столиці постраждали 26 осіб, серед них 1 дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям. Ліквідація наслідків атаки триває: проводиться гасіння пожежі та розбір завалів. Наразі вивезено понад 300 т уламків будівельних конструкцій. У Києві постраждали пожежна частина, житлові будинки, склад відомого видавництва та цивільні об’єкти.