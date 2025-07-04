В Минобороны РФ заявили, что атаковали в Киеве предприятия, производящие БПЛА, аэродром и НПЗ

Россия заявила, что атака на Киев 4 июля была "ответом на террористические акты киевского режима". Минобороны РФ утверждает, что атаковали промышленные объекты.

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Ночью 4 июля ВС РФ атаковали Киев ракетным комплексом "Кинжал" и ударными беспилотниками. Министерство обороны Российской Федерации утверждает, что целью были промышленные предприятия, в частности, занимающиеся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", ударными беспилотниками дальнего действия по промышленным предприятиям, занимающихся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов, разнообразного военного оборудования в Киеве, а также по инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу", — заявили в Минобороны России.

Удар по Киеву 4 июля: детали

В результате атаки РФ на Киев, которая началась вечером 3 июля, в нескольких районах города поднялись пожары в результате обстрела, пострадали жилые дома. В Киевской городской военной администрации сообщили о фиксации последствий российской атаки на более чем 13 локациях в 5 районах города: Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском. В Соломенском районе произошло возгорание на крыше частного дома.

Во время ночного обстрела Киева получили серьезные повреждения пять машин скорой помощи, которые выезжали на вызовы.

В результате вражеского обстрела Киева в ночь на 4 июля, повреждена железнодорожная инфраструктура в пределах столицы, пострадали несколько отделений "Новой почты".

В 14:18 4 июля стало известно, что из-под завала в Киеве достали тело погибшего человека. В общем, в столице пострадали 26 человек, среди них 1 ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям. Ликвидация последствий атаки продолжается: проводится тушение пожара и разбор завалов. Сейчас вывезено более 300 т обломков строительных конструкций. В Киеве пострадали пожарная часть, жилые дома, склад известного издательства и гражданские объекты.