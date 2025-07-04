Атака на Киев: спасатели достали из-под завалов тело погибшего

В ночь на 4 июля Киев пережил одну из самых масштабных комбинированных атак со стороны ВС РФ с начала полномасштабного вторжения, в результате которой были зафиксированы повреждения более чем в 20 локациях. К сожалению, не обошлось без жертв.

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Во время разбора завалов в Святошинском районе спасатели обнаружили погибшего человека. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Он выразил искренние соболезнование семье покойного.

Информацию о погибшем подтвердили и в ГСЧС Украины в г. Киев.

На данный момент известно о 26 пострадавших, среди которых – 10-летняя девочка. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.

Сейчас в столице продолжается разбор завалов и ликвидация последствий атаки. Уже вывезено более 300 тонн обломков строительных конструкций.

На месте работают кинологи, 512 спасателей, 135 единиц техники ГСЧС, в том числе пожарный робот, полиция, волонтеры Украинского Красного Креста и другие службы города.

Тело человека обнаружили под завалами в Святошинском районе столицы Фото: ГСЧС

Атака на Киев: масштабы

По информации Ткаченко, в воздушном пространстве Украины было 550 средств поражения, включая аэробаллистические ракеты "Кинджал" и ударные беспилотники. Большинство из них полетели на Киев.

Зафиксировано более 20 локаций с повреждениями в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах столицы.

Больше всего пострадал Соломенский район. На Отрадном – жилые дома, магазины. На других локациях поврежден частный дом, школы, кафе, гаражный кооператив, СТО. В зоне нежилой застройки спасатели тушили пожар.

В районе повреждено более 30 многоквартирных домов, 5 учебных заведений, много частных домов. Развернутые штабы – Отрадный, 36В (школа №22) и по улице Новополевая, 106Б (гимназия №13).

В Святошинском районе последствия и повреждения, по меньшей мере, на 6 локациях. Не менее десяти многоквартирных жилых домов пострадали. Больше всего – на Леся Курбаса. Спасатели потушили возгорание автомобилей. На одной из локаций повреждены 2 и 3 этажа 14-этажного жилого дома.

Пострадал также Днепровский район. Незначительные повреждения в нескольких локациях. Также специалисты нашли обломки российских БПЛА рядом с лицеем.

В Дарницком районе части вражеских беспилотников обнаружили на открытой территории. Обошлось без масштабных разрушений.

Обломки российских дронов Фото: ГСЧС

В Шевченковском районе повреждены два жилых незаселенных дома. Также пожар возник на открытой территории рядом со школой.

В Голосеевском районе части вражеских целей были обнаружены в нескольких местах.

Повреждены авто "скорой помощи", пожарная часть, склад издательства "Наш формат", несколько отделений "Новой почты".

Ранее Фокус писал, что еще известно о последствиях ночной атаки, и как в Минобороны РФ прокомментировали очередную ночь террора столицы.