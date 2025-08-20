Стабилизация под Покровском — осенью: три важнейших секрета успеха ползучего наступления РФ

Related video

Покровское направление. Немного общего видения на ситуацию с точки зрения аэроразведчика

Лето началось прогнозируемо (ну, для меня прогнозируемо, я писал осенью о наших угрозах летом), мы начали активно терять позиции после того, как распустилась "зеленка". У ВСУ просто не было средств, чтобы останавливать врага, который идет под прикрытием крон деревьев. Ситуацию могло бы немного стабилизировать массовое противопехотное минирование, но на лето ВСУ не получили должное количество противопехоток, поэтому было понятно, что враг благодаря хорошим погодным условиям (которые добавляют возможностей мобильным группам на мотоциклах, легковых авто и багги), а также под прикрытием "зеленки" получит преимущество.

Дефицит дронов в ВСУ тоже способствовал этой ситуации, ну вы помните про общий дефицит дронов весной/начало лета.

Надо признать, тогда я ошибался в прогнозах. Я думал, что мы выдержим, выработаем противодействие (как всегда было до этого) и стабилизируем ситуацию. Алгоритмы, что делать в таких случаях, были в принципе. Классические методы, такие как растягивание фронта в глубину по нанесению ударов (все же летом погода хорошая, облака нечастые, "крылья" летают дальше и дают лучшую оперативную осведомленность, чем зимой), дальние минирования и другие методы должны были дать свой результат.

Но я не рассчитывал на появление специализированных дроновых подразделений ("Рубикон" и другие).

Надо признать, они действительно изменили расклад на поле боя.

Под прикрытием "зеленки" "рубиконовцы" затащили в первый эшелон (на расстояние до 10 км) тактические РЛС. Как кругового обзора, например, "Енот-СД", так и направленные доплеровские радары типа "Волна", "Репейник" и другие.

Кроме этого, эти подразделения системно скоординировались со средствами РЭР/РЭБ. Эта синергия стала крайне эффективной.

Зенитные экипажи противника заблокировали растяжение поражения на 2–3 эшелон. Ты не можешь давать цели в 20–30 км от ЛБС, если твои "крылья" сбивают в 3–7 км от ЛБС. У нас начался "крылопад", а у нас, в принципе, нет столько "крыльев", как у россиян. Ограничение дальней разведки очень на нас повлияло.

Очень усилился РЭБ. Мы видели разное, но такого количества средств РЭБ на этом участке — ну это уже за гранью.

Сильно вырос вражеский РЭР (радиоэлектронная разведка). Это видно по системной работе по нашим дронам, по количеству окопного РЭБа против ударных дронов (как ФПВ, так и "мавики").

Как результат — началась охота за нашими пилотами и средствами в то время, когда каждое средство дефицитное. Срок жизни одной "Бабы-яги" по вылетам кратно уменьшился. Если раньше некоторые "Бабы-яги" летали по 100 вылетов, то сейчас 10–15 вылетов на этом направлении — это уже неплохо. Иногда "Бабам-ягам" даже не дают взлетать, сбивают ФПВишкой на взлетной площадке еще до взлета или сразу после взлета (с учетом того, что ФПВишке надо какие-то 7–10 минут, чтобы долететь до этой точки, это означает, что взлетает она сразу после того, как на прифлайте включают борт), то вывод один — они натыкали средств РЭР на всех возможных высотах и видят включение наших средств, которые закрыты от них рельефом.

Это же стало причиной повышения частоты ударов по нашим пилотам, которые стали приоритетными целями. И это показатель очень высокой координации между разведывательно-ударными подразделениями противника с подразделениями РЭР/РЭБ, которые имеют единую стратегию.

Кроме того, противник нарастил количество экипажей, которые постоянно работают по логистике и дальнему минированию. И когда они завели эту систему на Покровское направление — это, к сожалению, дало результат.

К сожалению еще потому, что никакого системного противодействия в начале появления этих подразделений не было организовано. Поэтому движение врага неустанно продолжилось.

Они выбивают нас с наших же позиций, заходят на них, перенастраивают их и идут дальше. Мы же постоянно под давлением и едва успеваем готовить новые оборонительные рубежи. Надо признать, что мы сейчас играем в хорошо подготовленную системную игру, навязанную противником. Поэтому такие результаты.

Так все плохо?

Нет. Низовые инициативы рождают необходимые решения, они доходят до командования выше, и хотя и с задержками — делается то, что надо, делаются правильные вещи. И они внедряются сейчас. Над проблемами работают, и есть проблески их решения. И да, это не быстро, и это сложно, потому что противник действительно хорошо, и что важно — системно!!! — подготовился и дал на решение действительно сложную задачу, ну а мы много времени потеряли, да и в принципе низовые инициативы развиваются медленно. А сложные системные задачи не решают, к сожалению, за неделю–две.

Кроме того, я могу подтвердить, что даже с учетом навязанной стратегии противник теряет какое-то дикое количество пехоты. Да, мы отступаем, но размениваем каждый километр нашей земли на вражеское подразделение от взвода до роты. И они это чувствуют, поверьте.

Если не будет новых вызовов и получится запланированное, то осенью Покровское направление, думаю, можно стабилизировать, если не будет новых переменных, особенно после спада "зеленки" и начала дождей.

Но, как показывает практика — новые вызовы и новые проблемы есть всегда.

