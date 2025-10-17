Как обезвредить "шахед": защитит ли от ударного дрона металлическая сетка

Немного поговорим об антишахедной защите.

"Фото: Защитная сетка на одном конкретном объекте после удара трех "Шахедов". Объект сохранен. А.Кучеренко."

К сожалению, антишахедная тема стала источником манипуляций, и ее используют все ради своих прихотей.

Чего манипуляций? Объясним.

"Шахеды" имеют три типа боевых частей весом от 50 до 90 кг:

Фугас. Термаборическая. Фугасно-осколочная шрапнельного действия.

Много ли это, бч 50-90 кг?

Очень.

В ракете "хаймарса" фугасно-осколочная (ракета М31, самая распространенная в этой войне) боевая часть имеет 23 кг взрывчатки и радиус поражения до 300 м.

Чтобы напомнить о взрыве боевой части "шахеда", ниже выложено фото попадания в многоэтажку на Позняках в Киеве.

Ну, можете сами посчитать площадь взрыва, один этаж — 2.6-2.9 метра. И это один "шахед".

Ниже я выложил еще одну точку попадания "шахеда". Техническое помещение 500 кв.м., попадание в верх помещения, прямо в балку. Двутавр шириной 300 мм согнулся как резиновый, от взрыва все, что было ниже, было уничтожено и сгорело.

Это я к чему.

Никакие три "шахеда" в конструкцию на первом фото не попадали. И такая конструкция никак не может защитить оборудование ниже от такой ударной волны.

Так зачем конструкции эти? Чтобы защитить оборудование от вторичного поражения. Если пришлось "шахед" сбить над объектом и он там взорвался. Или упал рядом (для этого мешки и габионы с песком). От прямого попадания, к сожалению, не сохранят никакие конструкции...

Есть основная аксиома, которая не меняется. Если "шахед" пролетел круг обороны рядом с Киевом и летает над городом — все, это про....б. Есть места, где его можно относительно безопасно сбить, например, над Днепром, но в других случаях он падает на голову даже при сбивании. На головы гражданских.

Поэтому надо думать над тем, чтобы улучшить кольцо обороны перед Киевом, а не натягивать сетки над ТЭЦ и считать, что это как-то защитит. Не защитит. Это все равно, что ходить с бронежилетом из картона и считать, что он защитит от пуль.

Поэтому надо увеличивать количество зенитных экипажей и тактических РЛС рядом с Киевом. К сожалению, этот процесс идет медленнее, чем надо. А потом строить второй круг, еще дальше от Киева, чтобы сбивать еще раньше эти дроны. Там, подальше, а не над головами гражданских.

Если у вас проблемы с бюджетами и бюрократией, то примите соответствующие решения/законы. Не можете — ну через прямые деньги, непрозрачно, через крипту, как угодно стимулируйте производителей, чтобы они максимально изготавливали зенитные дроны, скупайте тактические РЛС в других странах и завозите сюда. Потому что это торможение дорого обходится стране. И это дело о Киеве, а есть еще Харьков, Чернигов, Сумы и другие.

И когда я узнаю, что во время очередного дронового нашествия у зенитных экипажей в середине атаки уже закончились зенитные дроны — я хз как реагировать на такие новости. И как такое комментировать. Нет слов, одни эмоции.

И эти все цифры "мы вложили столько миллиардов гривен в защитные сооружения" — и что? Помогло от прямых попаданий?

При этом я чего-то не вижу, как мэры и губеры отчитываются, что они выделили хотя бы 10% этих денег на зенитные экипажи, которые должны сбивать эти дроны за городом, а не ловить хлебалом, как защитные сооружения. А потом мы тут дискутируем, над какой ТЭЦ для защиты сетку не растянули, и чего это у нас ТЭЦ поражены.

Вот так.

