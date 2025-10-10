Четвертая зима большой войны: как выстоять под ударами баллистики
Военнослужащий Александр Карпюк удивляется тому, что на фоне последнего обстрела Киева в сетях поднялась волна возмущения обывателей в адрес власти, не способной защитить объекты энергетики. Карпюк напоминает, что от баллистики стопроцентной защиты нет, и призывает принять неизбежное, не паниковать и делать хоть что-то для победы.
Со всем уважением к аудитории.
Если вы начинаете обвинять власть/ВСУ/ПВО в отключениях света после российских ракетных атак, то поздравляю, вы делаете именно то, ради чего эта атака и планировались, а сотни миллионов долларов выбрасывались на ракеты и дроны.
Есть критика неэффективности/слабой эффективности отдельных звеньев системы, а есть последовательное ИПСО для слома нашего единства, чтобы мы отчаялись и прогнулись.
Прошу отличать первое от второго.
И да, не знаю, имеет ли смысл на четвертый год войны включать Копетана ̶Д̶ж̶е̶к̶а̶
Воробья Очевидность, говоря, что эти осенние-зимние месяцы снова надо будет как-то пережить и надо иметь под рукой батареи и генераторы. С отключением воды и электричества. Ну по сути с тем же самым, с чем живут военные в прифронтовых областях.
Они не ноют, и вам тоже не следует.
Собираемся, держимся, самая темная ночь перед рассветом. Нас не сломают.Важно
****
Но еще надо помнить, что никакая защита не остановит баллистику с боевой частью 400-500 кг, которая влетает точно в цель. Не существует такой защиты.
Эта защита нужна, чтобы уменьшить ущерб при косвенных попаданиях, от разлета обломков. Но если вы сможете придумать конструкцию, которая выдержит 1-2 баллистические ракеты без ущерба для инфраструктурного объекта — то прошу в комментарии, потому что у реальных специалистов нет таких возможностей и они очень нуждаются в экспертной среде фейсбука. Ну серьезно, четвертый год войны, ну вы как-то должны были за это время разобраться, как оно работает.
Нам вынесут энергетику этой зимой. Мы будем сидеть с плановыми и экстренными отключениями. Будут бить по водопроводам и другим критическим объектам. Надо выдержать это. А еще надо донатить фондам, которые покупают зенитные дроны, идти в силы обороны и помогать другими способами. Можете собрать митинг под Киевсоветом, требуя перераспределения денег с "брусчатки" на зенитные дроны, тоже будет хорошее дело. Это конструктивно.
Почти каждый день в РФ прилетает по НПЗ. В Белгороде блэкаут. И не только. И это только начало. Это первая зима, когда мы будем не только терпеть, но и отвечать. Но какой смысл этих ответов, если вы уже подняли лапки вверх?
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно