Четвертая зима большой войны: как выстоять под ударами баллистики

Со всем уважением к аудитории.

Если вы начинаете обвинять власть/ВСУ/ПВО в отключениях света после российских ракетных атак, то поздравляю, вы делаете именно то, ради чего эта атака и планировались, а сотни миллионов долларов выбрасывались на ракеты и дроны.

Есть критика неэффективности/слабой эффективности отдельных звеньев системы, а есть последовательное ИПСО для слома нашего единства, чтобы мы отчаялись и прогнулись.

Прошу отличать первое от второго.

И да, не знаю, имеет ли смысл на четвертый год войны включать Копетана ̶Д̶ж̶е̶к̶а̶ Воробья Очевидность, говоря, что эти осенние-зимние месяцы снова надо будет как-то пережить и надо иметь под рукой батареи и генераторы. С отключением воды и электричества. Ну по сути с тем же самым, с чем живут военные в прифронтовых областях.

Они не ноют, и вам тоже не следует.

Собираемся, держимся, самая темная ночь перед рассветом. Нас не сломают.

Но еще надо помнить, что никакая защита не остановит баллистику с боевой частью 400-500 кг, которая влетает точно в цель. Не существует такой защиты.

Эта защита нужна, чтобы уменьшить ущерб при косвенных попаданиях, от разлета обломков. Но если вы сможете придумать конструкцию, которая выдержит 1-2 баллистические ракеты без ущерба для инфраструктурного объекта — то прошу в комментарии, потому что у реальных специалистов нет таких возможностей и они очень нуждаются в экспертной среде фейсбука. Ну серьезно, четвертый год войны, ну вы как-то должны были за это время разобраться, как оно работает.

Нам вынесут энергетику этой зимой. Мы будем сидеть с плановыми и экстренными отключениями. Будут бить по водопроводам и другим критическим объектам. Надо выдержать это. А еще надо донатить фондам, которые покупают зенитные дроны, идти в силы обороны и помогать другими способами. Можете собрать митинг под Киевсоветом, требуя перераспределения денег с "брусчатки" на зенитные дроны, тоже будет хорошее дело. Это конструктивно.

Почти каждый день в РФ прилетает по НПЗ. В Белгороде блэкаут. И не только. И это только начало. Это первая зима, когда мы будем не только терпеть, но и отвечать. Но какой смысл этих ответов, если вы уже подняли лапки вверх?

