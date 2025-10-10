Четверта зима великої війни: як вистояти під ударами балістики

Related video

Зі всією повагою до аудиторії.

Якщо ви починаєте звинувачувати владу/ЗСУ/ППО у відключеннях світла після російських ракетних атак, то поздоровляю, ви робите саме те, заради чого ця атака і планувались, а сотні мільйонів доларів викидались на ракети та дрони.

Є критика неефективності/слабкої ефективності окремих ланок системи, а є послідовне ІПСО для зламу нашої єдності, щоб ми зневірились та прогнулись.

Прошу відрізняти перше від другого.

І так, не знаю, чи має сенс на четвертий рік війни включати Копетана ̶Д̶ж̶е̶к̶а̶ ̶Г̶о̶р̶о̶б̶ц̶я̶ Очевидність, кажучі, що ці осінні-зимові місяці знову треба буде якось пережити й треба мати під рукою батареї та генератори. З відключенням води та електрики. Ну по суті з тим же самим, з чим живуть військові в прифронтових областях.

Вони не ниють, і вам теж не слід.

Гуртуємось, тримаємось, сама темна ніч перед світанком. Нас не зламають.

Але ще треба пам'ятати, що ніякий захист не зупинить балістику з бойовою частиною 400-500 кг, яка влітає точно в ціль. Не існує такого захисту.

Цей захист потрібен, щоб зменшити шкоду при непрямих влучаннях, від розльоту уламків. Але якщо ви зможете вигадати конструкцію, яка витримає 1-2 балістичні ракети без шкоди для інфраструктурного об'єкту — то прошу в коментарі, бо у реальних спеціалістів нема таких можливостей, і вони дуже потребують експертного середовища фейсбука. Ну серйозно, четвертий рік війни, ну ви якось повинні були за цей час розібратися, як воно працює.

Нам винесуть енергетику цією зимою. Ми будемо сидіти з плановими та екстреними відключеннями. Будуть бити по водогонах та інших критичних об'єктах. Треба витримати це. А ще треба донатити фондам, які купляють зенітні дрони, йти в сили оборони та допомагати іншими способами. Можете зібрати мітинг під Київрадою, вимагаючи перерозподілу грошей з "бруківки" на зенітні дрони, теж буде гарна справа. Це конструктивно.

Майже кожен день в РФ прилітає по НПЗ. В Бєлгороді блекаут. І не тільки. І це тільки початок. Це перша зима, коли ми будемо не тільки терпіти, але і відповідати. Але який сенс цих відповідей, якщо ви вже підняли лапки вгору?

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

