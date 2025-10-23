Забудьте о перемирии, готовьтесь к зиме: Серж Марко советует не слушать болтовню политиков

Скажу субъективное мнение, но немного подза...бало это "будет перемирие через 2-3 недели! "Ой, сорвалось." "Мы на пути к договоренности о прекращении боевых действий!" "Ой, Путин не хочет прекращения, как неожиданно!".

И вот опять то же самое.

На Донбассе сейчас — группировка, которая планировалась для зимних штурмовых действий, обкатывалась на полигонах, развивались беспилотные подразделения. Пошли колонны с накопленной за летний период бронетехникой (потому что летом можно где-то и пешком, а зимой все же транспорт надо). Путин собирал эти 700 000 типов, в составе которого — несколько сотен тысяч штурмовиков, выплачивая им по 30-40 тыс. долларов явно не для того, чтобы потом отпустить их по домам. Пока не сотрется в фарш штурмовой компонент, пока не станет небоеспособным (а это 100-200 тыс. типов), никакого перемирия не будет, будет куча макарон на уши Трампу, которые навешает ему снова его любимый краш.

Відео дня

Но эти обещания, эти эмоциональные качели, имеющие более политический контекст, чем приближенные к реальности действия, искажают понимание реальности у населения.

Зачем донатить, если завтра будет перемирие? Зачем менять свою жизнь, связывая следующие месяцы с армией, если скоро все закончится?

А потом все удивляются, что общество уже меньше сплочено, мобилизация идет тяжело, а волонтерские сборы проседают. И это в самый тяжелый для ВСУ период, когда мы заходим в зиму во время активных штурмовых действий противника, когда надо всем собраться и отразить это нашествие, и от эффективности этого как раз и зависят перспективы перемирия.

Четвертый год войны, армия уже болт положила давно на эти все обещания, потому что перед ними есть совершенно другая реальность. А гражданских кормят надеждой о скором окончании войны.

Как-то это все за...бало.

Война скоро закончится, ага. Но экофлоу и генераторами закупитесь лучше. А я пошел дальше собирать деньги на модернизацию фпс.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно