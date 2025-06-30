Сумы будут не штурмовать, а обходить — какие участки фронта намерена атаковать РФ летом 2025 года

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У РФ сейчас есть план. Он очевиден, если проанализировать последние события.

1) Сумы. Почему-то все думают, что задача РФ — зайти в Сумы. Это не так. Они уже достаточно получили разваленных городов, поэтому они выбрали тактику, которую эффективно применили на Селидово, Новогородовке, ну и частично — Покровске.

Уничтожить связь, водоснабжение и электричество в городе, сделать его необитаемым, потом обойти.

С Селидовым и Новогродовкой уже так получилось. Покровск — частично. Город мертвый. Хотя в него до сих пор они не зашли и стараются обойти. Такую же тактику мы видим на Сумах, и они еще не выдохлись. Но хорошо, что их остановили, хотя насколько эффективно — покажет время.

2) Выход на оперативное пространство в Днепропетровскую область. Потому что дроны эффективны в определенном секторе, где есть система координации, разведки и сдерживания в отдельном квадрате. Если же они вырвутся на Днепропетровщину — ну, там нет таких позиций и системы, которую годами строили в Донецкой области. Дроны дронами, но будет решать броня и живая сила. У них есть и то, и другое, броню они последнее время не просто так берегут.

Выход на оперативное пространство "коробочек" и мотоциклов — будем их ловить уже под Павлоградом или Днепром.

3) Наступление на других участках, чтобы оттянуть наши силы и резервы. Может быть Харьков, может Запорожье, может, все одновременно.

И пока что эти цели не очень выполняются.

Все это надо выдержать этим летом.

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