"Чья-то спасенная жизнь": в корпусе НГУ "Азов" создали антишахедное подразделение

Весь процесс будет происходить в несколько этапов: — обнаружение вражеского БПЛА, принятие решения, поражение. Планируется также работа дронов-перехватчиков в боевой связке с радиолокационными средствами.

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Из-за увеличения в Украине шахедных атак в 1-м корпусе НГУ "Азов" решили создать антишахедное подразделение. Сейчас туда набирают добровольцев. Об этом сообщили в телеграм-канале "Азова".

"Как "Азов" будет сбивать "Шахеды"? Создано антишахедное подразделение 1-го корпуса НГУ "Азов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным фундаментом, заложенным в основе нового формирования будут:

БПЛА-перехватчики;

Опыт "азовцев" в сбивании вражеских БПЛА;

Быстрый процесс принятия решений.

Весь процесс будет происходить в несколько этапов. 1-й — обнаружение вражеского беспилотника благодаря целеуказанию от РЛС или из систем наблюдения. Далее военные будут принимать решение о его перехвате и непосредственном поражении благодаря дронам-перехватчикам в боевой связке с радиолокационными средствами.

"В ряды подразделения уже присоединяются добровольцы, которые стремятся защитить города, села и своих родных. Если ты имеешь опыт эксплуатации FPV-дронов или других БПЛА, тогда заполняй анкету на azov.org.ua", — пригласили в "Азове" тех, кто хочет участвовать в защите украинских городов.

Напомним, что в ПВО Киева рассказали, почему не удалось 31 июля перехватить все "Шахеды", которые летели на украинскую столицу. Враг сейчас изменил тактику и теперь "Шахеды" летят на высоте от 3 до 5 километров, поэтому стрелковое оружие, которое было эффективно раньше, сейчас уже не дает таких результатов.

Также сообщалось, что в Воздушных силах объяснили, что ВС РФ изменили тактику обстрелов и стали запускать воздушные цели на сверхнизкой высоте. Во время последней атаки на Киев ВС РФ запускали ракеты из Курской области (РФ), что не так далеко от украинской столицы.