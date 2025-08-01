"Чиєсь врятоване життя": у корпусі НГУ "Азов" створили антишахедний підрозділ

Весь процес відбуватиметься в декілька етапів: — виявлення ворожого БпЛА, ухвалення рішення, ураження. Планується також робота дронів-перехоплювачів у бойовій зв’язці з радіолокаційними засобами.

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Через збільшення в Україні шахедних атак в 1-му корпусі НГУ "Азов" вирішили створити антишахедний підрозділ. Зараз туди набирають добровольців. Про це повідомили в телеграм-каналі "Азову".

"Як "Азов" збиватиме "Шахеди"? Створено антишахедний підрозділ 1-го корпусу НГУ "Азов", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основним фундаментом, закладеним в основі нового формування будуть:

БпЛА-перехоплювачі;

Досвід "азовців" у збитті ворожих БпЛА;

Швидкий процес ухвалення рішень.

Весь процес відбуватиметься в декілька етапів. 1-й — виявлення ворожого безпілотника завдяки цілевказанню від РЛС або ыз систем спостереження. Далі військові ухвалюватимуть рішення щодо його перехоплення та безпосереднє ураження завдяки дронам-перехоплювачам у бойовій зв’язці з радіолокаційними засобами.

"До лав підрозділу вже приєднуються добровольці, які прагнуть захистити міста, села і своїх рідних. Якщо ти маєш досвід експлуатації FPV-дронів або інших БПЛА, тоді заповнюй анкету на azov.org.ua", — запросили в "Азові" тих, хто хоче брати участь у захисті українських міст.

Нагадаємо, що у ППО Києва розповіли, чому не вдалося 31 липня перехопити усі "Шахеди", які летіли на українську столицю. Ворог зараз змінив тактику і тепер "Шахеди" летять на висоті від 3 до 5 кілометрів, тому стрілецька зброя, яка була ефективна раніше, зараз вже не дає таких результатів.

Також повідомлялося, що у Повітряних силах пояснили, що ЗС РФ змінили тактику обстрілів і стали запускати повітряні цілі на наднизькій висоті. Під час останньої атаки на Київ ЗС РФ запускали ракети з Курської області (РФ), що не так далеко від української столиці.