Идеальный охотник за "шахедами": чем хороши истребители L-159, которые пообещала Украине Чехия

Интересная новость проскочила. Наконец-то пришли к согласию о передаче самолетов L-159 для охоты на дроны.

Как вы знаете, я не большой сторонник использования гражданских самолетов для противодействия дронам, и официальная статистика указывает, что где-то я прав. Причин к такому отношению несколько. Это и малая скорость гражданских самолетов, что мешает быстро менять сектора, отсутствие современных радаров, самопальное оружие на самолете, который для этого не предназначался, и высокий риск для пилотов, и сильные погодные ограничения гражданских самолетов по сравнению с военными. Я понимаю, что это просто еще один пазл для общей эффективности системы, но отношение мое субъективное и на нем не настаиваю.

С другой стороны, использовать Сушки, Миги и F-16 для сбивания "шахедов" очень дорого. Все же их задача больше гоняться за крылатыми ракетами.

Но L-159 — это совсем другое дело. Это военный учебный самолет, а в учебные самолеты конструктивно закладывается большой ресурс и экономичность. Там есть современный радар и приближенная к боевой авионика, штатные точки подвеса ракет и балкалькулятор на пушке.

И это боевая техника. Пожалуй, из реактивных самолетов это — одно из лучших и самых экономичных решений для этой функции.

Очень ждем. На бумаге выглядит очень гуд пока что.

