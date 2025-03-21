Украина и Чехия создают группировку спутников-разведчиков: перспективы и возможности

Группировка буде состоять из аппаратов TROLL чешской компанией TRL Space и украинского Drak, которые будут отслеживать передвижения российских войск и обнаруживать замаскированные объекты.

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В рамках чешско-украинского сотрудничества в космической сфере, запущенного в 2022 году, реализуется проект спутниковой группировки "Созвездие". Об этом 20 марта сообщил редактор чешского издания Armadni Novini Ян Грохман в своем блоге на "Милитарном".

Одним из ключевых элементов проекта стал спутник TROLL, выведенный на орбиту в январе 2024 года чешской компанией TRL Space. В будущем к нему присоединятся чешско-украинские спутники, включая военный аппарат Drak, предназначенный для Вооруженных сил Украины.

Спутник TROLL: возможности и потенциал

TROLL оснащен гиперспектральной камерой с объективом диаметром 10 см, позволяющей получать изображения с разрешением менее 5 метров на пиксель. Такая камера способна анализировать химический состав объектов, что находит применение в мониторинге окружающей среды, сельском хозяйстве и геологоразведке.

В военной сфере эта технология может использоваться для обнаружения замаскированных объектов, выявления аномалий рельефа и оценки состояния инфраструктуры.

Кроме того, TROLL оснащен лазерной системой LIDAR, предназначенной для картографирования земной поверхности и отслеживания спутников на орбите.

Система обработки данных от стартапа Zaitra позволяет анализировать информацию непосредственно на борту спутника, отфильтровывая значимые данные перед передачей на Землю через зашифрованные каналы связи от компании Corac.

По словам Грохмана, TRL Space планирует запустить еще девять спутников TROLL до 2030 года.

Украинский спутник Drak

В отличие от TROLL, украинский спутник Drak будет построен на более крупной платформе и оснащен камерой с разрешением менее одного метра на пиксель. Он относится к классу микроспутников (50–150 кг) и предназначен для наблюдения за передвижением российских войск.

Отмечается, что Украина получит полный контроль над спутником и доступ к его данным, что снизит зависимость от коммерческих операторов. При этом анализ изображений будет выполняться на борту спутника с использованием технологий Zaitra и Corac, что обеспечит оперативность и безопасность передачи данных.

Первый спутник запустят в 2026 году, а последний, пятый – в 2031 году. Спутники не только помогут Украине, но и будут иметь большое значение для безопасности Центральной и Восточной Европы, подытожил Грохман.

Напомним, по информации представителей Пентагона, три российских спутника — "Космос 2581, 2582 и 2583" — выполнили серию маневров, которые могут свидетельствовать об отработке тактики ведения боевых действий в космосе. Действия аппаратов, считают американцы, могут быть направлены на подавления спутниковой группировки противника.