Україна і Чехія створюють угруповання супутників-розвідників: перспективи і можливості

Угруповання складатиметься з апаратів TROLL чеською компанією TRL Space та українського Drak, які відстежуватимуть пересування російських військ і виявлятимуть замасковані об'єкти.

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У межах чесько-українського співробітництва в космічній сфері, запущеного 2022 року, реалізується проєкт супутникового угруповання "Сузір'я". Про це 20 березня повідомив редактор чеського видання Armadni Novini Ян Грохман у своєму блозі на "Мілітарному".

Одним із ключових елементів проєкту став супутник TROLL, виведений на орбіту в січні 2024 року чеською компанією TRL Space. У майбутньому до нього приєднаються чесько-українські супутники, включно з військовим апаратом Drak, призначеним для Збройних сил України.

Супутник TROLL: можливості та потенціал

TROLL оснащений гіперспектральною камерою з об'єктивом діаметром 10 см, що дає змогу отримувати зображення з роздільною здатністю менше ніж 5 метрів на піксель. Така камера здатна аналізувати хімічний склад об'єктів, що знаходить застосування в моніторингу довкілля, сільському господарстві та геологорозвідці.

У військовій сфері ця технологія може використовуватися для виявлення замаскованих об'єктів, виявлення аномалій рельєфу та оцінки стану інфраструктури.

Крім того, TROLL оснащений лазерною системою LIDAR, призначеною для картографування земної поверхні та відстеження супутників на орбіті.

Система обробки даних від стартапу Zaitra дає змогу аналізувати інформацію безпосередньо на борту супутника, фільтруючи значущі дані перед передачею на Землю через зашифровані канали зв'язку від компанії Corac.

За словами Грохмана, TRL Space планує запустити ще дев'ять супутників TROLL до 2030 року.

Український супутник Drak

На відміну від TROLL, український супутник Drak буде побудований на більшій платформі й оснащений камерою з роздільною здатністю менше одного метра на піксель. Він належить до класу мікросупутників (50-150 кг) і призначений для спостереження за пересуванням російських військ.

Зазначається, що Україна отримає повний контроль над супутником і доступ до його даних, що знизить залежність від комерційних операторів. При цьому аналіз зображень буде виконуватися на борту супутника з використанням технологій Zaitra і Corac, що забезпечить оперативність і безпеку передачі даних.

Перший супутник запустять у 2026 році, а останній, п'ятий — у 2031 році. Супутники не тільки допоможуть Україні, а й матимуть велике значення для безпеки Центральної та Східної Європи, підсумував Грохман.

Нагадаємо, за інформацією представників Пентагону, три російські супутники — "Космос 2581, 2582 і 2583" — виконали серію маневрів, які можуть свідчити про відпрацювання тактики ведення бойових дій у космосі. Дії апаратів, вважають американці, можуть бути спрямовані на придушення супутникового угруповання противника.