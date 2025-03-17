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Военный Фокус

Российские спутники отрабатывают тактику "нападения и защиты" на низкой орбите (видео)

Пуск ракеты-носителя Союз-2.1
Фото: Скрин видео | Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1" с космодрома "Плесецк"

По словам представителей Пентагона, группа российских спутников на высоте 800 км над поверхностью Земли совместно окружили и изолировали другой спутник. Эти маневры могут быть направлены на отработку тактики подавления спутниковой группировки противника.

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Министерство обороны США заявило, что три российских спутника — "Космос 2581, 2582 и 2583" — на прошлой неделе выполнили серию маневров, которые могут свидетельствовать об отработке тактики ведения боевых действий в космосе. Об этом сообщает CNN.

По словам представителя Министерства обороны США, российские спутники отрабатывали "тактику атаки и защиты", и включали скоординированные перемещения на низкой околоземной орбите (около 800 км над поверхностью Земли), что позволяет имитировать окружение и изоляцию другого космического аппарата.

Представитель американского оборонного ведомства отметили, что подобные действия могут быть направлены на развитие тактики подавления спутниковой группировки противника.

"Несколько российских спутников совместно окружили и изолировали другой спутник, находившийся на низкой околоземной орбите, продемонстрировав, как они обеспечивают возможность атаковать вражеские космические аппараты в случае конфликта в будущем", — пояснил представитель Пентагона.

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Комментируя события, обозреватели Bulgarian Military сослались на анализ астронома Джонатана Макдауэлла и ресурс Orbital Focus. Согласно опубликованной информации, аппарат "Космос 2583" недавно скорректировал свою траекторию, что может свидетельствовать о проверке двигательной установки. Эта корректировка совпала с операциями по сближению между "Космосами 2581 и 2582", что подтверждает скоординированный характер их действий.

Эксперты предполагают, что аппараты оснащены малыми двигателями для точного маневрирования, а их полезная нагрузка может включать оптические или электронные системы разведки.

Возможные сценарии применения такой группировки включают:

  • Слежение за спутниками противника, включая сбор данных о траекториях и характеристиках;
  • Создание помех или вывод из строя оптических систем за счет использования лазеров или средств радиоэлектронной борьбы;
  • Проверку оборонительных возможностей России в космосе в случае применения противником противоспутникового оружия.

Роль спутников в современной войне

Аналитик по вопросам обороны полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон пояснил, что отработка тактики нападения и обороны в космосе преследует несколько целей. По его словам, речь идет о "установлении господства в орбитальной области".

"Речь идет об установлении господства в орбитальной области. Если вы сможете нейтрализовать спутники противника — коммуникационные, разведывательные или навигационные — вы нарушите его способность координировать действия на земле", — отметил Лейтон.

Таким образом спутники, по его мнению, становятся основой современной войны, передавая в реальном времени данные обо всем — от передвижения войск до наведения ракет на цель.

Напомним, по данным аналитического центра RAND, США должны быть готовы противостоять РФ, которая в случае конфликта может использовать передовые космические и противокосмические технологии, а также применять уроки, извлеченные из вторжения в Украину.