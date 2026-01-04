Россияне продолжают модернизировать "Шахеды": Флеш сообщил о новой опасности (фото)

Российские оккупанты ищут все новые способы уничтожения украинской авиации. На свои дроны враг начал устанавливать эффективные средства противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

В воскресенье, 4 января, бойцы Сил обороны Украины впервые столкнулись с "Шахедом", на борту которого был установлен переносной зенитно-ракетный комплекс. Об этом сообщил специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Дрон-камикадзе также оборудован камерой и радиомодемом. Благодаря этому пилот дрона управляет запуском ракеты с территории РФ.

Шахед с ПЗРК Фото: из открытых источников

Эксперт призвал пилотов армейской авиации принять во внимание появление новой угрозы и предупредил об опасности подхода к БПЛА встречным курсом.

Напомним, 2 января Сергей Бескрестнов показал инфракрасный прожектор на "Шахеде". Он предназначен для ослепления зенитных дронов и авиации.

Также Фокус писал, что во время атак на украинские города российские "Шахеды" иногда могут "нарезать круги", оставаясь практически на одном месте. В противовоздушной обороне объяснили причины такого поведения дронов.

Ранее эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов писал о том, что во время атаки "Шахеда" на поезд в Житомирской области дрон на онлайн-управлении, скорее всего, "вели" из Беларуси. Позже о том, что воздушное пространство этой страны используется если не для запуска, то для пролета ударных дронов в Украину, сообщали и мониторинговые каналы. В частности, северо-западный коридор теперь используется для атак на западные регионы страны с территории Беларуси и РФ.