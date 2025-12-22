Есть пострадавшие: на Житомирщине с путей сошел грузовой поезд, — "Укрзализныця"

В Житомирской области, неподалеку от Коростеня, произошла авария на железной дороге: с рельсов сошли грузовой поезд и локомотив. Известно о нескольких раненых людях из бригады грузового поезда.

В результате аварии с существенной задержкой будут курсировать ряд поездов. Об инциденте под утро 22 декабря сообщили на странице "Укрзализныци".

По сообщению, на смежном пути бригада пассажирского поезда экстренно остановила его, из-за чего также с путей сошел его локомотив.

"Из-за "негабарита" по смежному пути локомотивная бригада пассажирского поезда 45/46 Харьков-Ужгород экстренно остановила собственный поезд, сошел с путей его локомотив", — пишет "Укрзализныця".

Известно о пострадавших в результате инцидента — машинисте и помощнике грузового поезда. Зато среди пассажиров другого обошлось без пострадавших: одна женщина обошлась порезом из-за стекла и получила медицинскую помощь на месте. Пострадавшие члены бригады грузового поезда находятся в больнице под наблюдением медиков, об их состоянии пока не сообщается.

Пока неизвестно, что стало причиной аварии. В "Укрзализныце" сообщили, что причины схода грузового поезда с путей уточняются.

Вследствие аварии движение ряда поездов будет задерживаться: задержки ожидаются от 3 часов. К тому же вместо Коростеня через Фастов будут отправляться следующие поезда:

№1/123 Харьков — Ивано-Франковск, Ворохта;

№44/50 Ивано-Франковск — Черкассы;

92 Львов — Киев;

30 Ужгород — Киев;

8/150 Черновцы — Киев;

52 Перемышль — Киев;

68/20 Варшава, Холм — Киев;

108 Солотвино — Киев.

Со значительной задержкой будет курсировать поезд 45/46, который сейчас железнодорожники отвели на соседнюю станцию и перенаправляют через объездной маршрут. Поезда перенаправляют через станции в Шепетовке, Казатине, Фастове.

Поезд №98 сообщением Ковель — Киев в качестве исключения поедет через Житомир, отметили в "Укрзализныце". На станции в Шепетовке железнодорожники организуют пересадку на пригородный шаттл, который будет курсировать в направлении Коростеня и наоборот.

