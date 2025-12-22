Есть пострадавшие: на Житомирщине с путей сошел грузовой поезд, — "Укрзализныця"
В Житомирской области, неподалеку от Коростеня, произошла авария на железной дороге: с рельсов сошли грузовой поезд и локомотив. Известно о нескольких раненых людях из бригады грузового поезда.
В результате аварии с существенной задержкой будут курсировать ряд поездов. Об инциденте под утро 22 декабря сообщили на странице "Укрзализныци".
По сообщению, на смежном пути бригада пассажирского поезда экстренно остановила его, из-за чего также с путей сошел его локомотив.
"Из-за "негабарита" по смежному пути локомотивная бригада пассажирского поезда 45/46 Харьков-Ужгород экстренно остановила собственный поезд, сошел с путей его локомотив", — пишет "Укрзализныця".
Известно о пострадавших в результате инцидента — машинисте и помощнике грузового поезда. Зато среди пассажиров другого обошлось без пострадавших: одна женщина обошлась порезом из-за стекла и получила медицинскую помощь на месте. Пострадавшие члены бригады грузового поезда находятся в больнице под наблюдением медиков, об их состоянии пока не сообщается.
Пока неизвестно, что стало причиной аварии. В "Укрзализныце" сообщили, что причины схода грузового поезда с путей уточняются.
Из-за аварии на железной дороге возле Коростеня поезда будут курсировать с задержкой
Вследствие аварии движение ряда поездов будет задерживаться: задержки ожидаются от 3 часов. К тому же вместо Коростеня через Фастов будут отправляться следующие поезда:
- №1/123 Харьков — Ивано-Франковск, Ворохта;
- №44/50 Ивано-Франковск — Черкассы;
- 92 Львов — Киев;
- 30 Ужгород — Киев; 30 Ужгород — Киев;
- 8/150 Черновцы — Киев; 8/150 Черновцы — Киев;
- 52 Перемышль — Киев; 52 Перемышль — Киев;
- 68/20 Варшава, Холм — Киев;
- 108 Солотвино — Киев; 108 Солотвино — Киев.
Со значительной задержкой будет курсировать поезд 45/46, который сейчас железнодорожники отвели на соседнюю станцию и перенаправляют через объездной маршрут. Поезда перенаправляют через станции в Шепетовке, Казатине, Фастове.
Поезд №98 сообщением Ковель — Киев в качестве исключения поедет через Житомир, отметили в "Укрзализныце". На станции в Шепетовке железнодорожники организуют пересадку на пригородный шаттл, который будет курсировать в направлении Коростеня и наоборот.
Новость дополняется...