"Обещания были, компенсации нет": возле Житомира люди перекрыли трассу Киев — Чоп (фото, видео)

На международной автодороге Киев — Чоп в Житомирской области временно остановилось движение транспорта из-за акции протеста местных жителей. Люди требуют выплат за дома, поврежденные взрывами, и заявляют, что обещанной компенсации до сих пор не получили.

Как сообщает телеграм-канал "Киев Инфо", жители села Березина заблокировали движение на трассе М-06 Киев — Чоп. Протестующие вышли на проезжую часть с плакатами, подчеркивая отсутствие каких-либо выплат за разрушенные или поврежденные дома.

По информации канала, участники акции действуют в поочередном режиме: примерно каждые 10 минут они позволяют автомобилям проехать, после чего снова полностью останавливают движение.

На обнародованных видео видно, что блокирование происходит преимущественно на пешеходных переходах. Часть людей постоянно переходит дорогу в обоих направлениях, фактически делая невозможным проезд транспорта, другие остаются на переходах с табличками и плакатами.

Также из видеозаписей становится понятно, что во время акции возникли спорные моменты в общении между активистами и одним из водителей. В районе перекрытия собралось значительное количество людей, ситуацию контролируют правоохранители.

В то же время журналисты издания "Житомир.info" уточняют, что акция протеста происходит 19 декабря и в ней принимают участие несколько десятков жителей села Березина Житомирского района. Люди организовали блокировку непосредственно на пешеходном переходе международной трассы.

В руках участников митинга — плакаты с надписями "Руины есть — денег нет", "Услышьте нас", "Обещания были, компенсации нет", которыми они пытаются привлечь внимание к проблеме невыплаченных компенсаций.

Также сообщается, что за ситуацией следят работники полиции, а часть водителей пытается договориться с участниками акции, прося временно открыть движение.

Возле Житомира люди перекрыли трассу Киев-Чоп возле Житомира Фото: Суспільне

Как сообщает издание "Суспільне Житомир", в 13:15 на место протеста в селе Березина прибыл председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко. Местные жители заявили, что не будут пропускать автомобили, пока правительство не примет решение о компенсациях за разрушенное жилье.

По словам Виталия Бунечко, все необходимые экспертизы проведены, бюрократические процедуры завершены, и выплаты будут осуществлены в ближайшее время. Он призвал жителей подождать заседания правительства, запланированного на первую половину дня, и временно открыть движение.

Жительница Березины Ксения Меркулова выразила возмущение, что заседание назначено на 13:00 вместо утра, и напомнила, что они ждут компенсаций уже полгода.

Впоследствии, в 13:35 Бунечко по телефону связался с вице-премьером по восстановлению Украины Алексеем Кулебой, который подтвердил, что правительство выделило 147 миллионов гривен на компенсации для жителей Березины, а еще 90 миллионов гривен выделено из областного бюджета. Выплаты должны поступить на следующей неделе. Протестующие предупредили, что если деньги не поступят в положенный срок, они снова выйдут на трассу 24 декабря в 14:00.

Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко прибыл на место протеста Фото: Суспільне

Что стало причиной митинга

Следует заметить, что накануне представители инициативной группы от имени жителей села Березина заранее сообщили о намерении провести мирную акцию с перекрытием международной трассы. Таким образом люди стремились привлечь внимание к длительному отсутствию компенсаций за жилые дома, поврежденные или разрушенные в результате взрыва, который произошел вечером 2 июля.

Ситуацию с выплатами 18 декабря прокомментировал начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. По его словам, работа по подготовке компенсаций продолжалась с начала чрезвычайного происшествия. Было обработано почти 250 заявлений и проведены соответствующие экспертизы.

Он также отметил, что на уровне Правительства предварительно согласовали выделение 147 миллионов гривен из государственного бюджета, а в областном бюджете зарезервировано еще 90 миллионов гривен для материальной помощи и компенсаций. Документы уже переданы в Кабинет министров и проходят согласование в профильных министерствах.

Глава ОГА объяснил, что задержка связана с техническими процедурами, и выразил надежду, что решение о выделении средств будет принято в ближайшее время. Он призвал жителей дождаться итогов заседания Правительства и заверил, что ожидает положительного результата.

