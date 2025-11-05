Три года без отопления: жители села на Киевщине вышли на акцию против застройщика (видео)

Жители села Крюковщина под Киевом вышли на мирный протест из-за отсутствия отопления и невыполнения застройщиком обещаний. Люди перекрыли одну из центральных улиц, чтобы привлечь внимание властей и компании-застройщика к своим проблемам.

Как сообщает корреспондент издания ТСН Ирина Кондрачук, акция началась еще на рассвете, когда на улицах было темно. Жители выходят на протест с лозунгом "Благородные мошенники" и пытаются донести, что более трех лет живут в своих квартирах без комфорта.

По словам местных жителей, жилой комплекс "Благород" должен был быть сдан в эксплуатацию еще в 2021 году. Застройщик обещал передать права собственности и обеспечить надлежащее отопление, паркоместа и благоустройство придомовой территории. Вместо этого люди фактически проживают на стройплощадке: газовое отопление отсутствует, квартиры холодные, а за электроэнергию приходится платить коммерческие тарифы — от 12 до 15 тысяч гривен в месяц за одну комнату.

Жительница комплекса рассказала: "Мы уже третью зиму живем в холодных квартирах, с плесенью. Мы просто хотим получить то, что нам обещали еще в 2021 году — права собственности и газ".

Еще одна жительница добавила, что даже после получения ключей люди начали ремонтировать квартиры, оплачивая огромные счета за свет, потому что боятся потерять свои вложения.

Корреспондентка ТСН отмечает, что местные власти и застройщик пока не дают четких ответов относительно сроков передачи прав собственности и подключения отопления. На месте акции работает полиция, которая регулирует движение транспорта и контролирует соблюдение порядка. Протестующие пропускают автомобили во время пикового движения, чтобы не блокировать людей, которые едут на работу, однако продолжают акцию, чтобы подчеркнуть свои требования.

Отметим, что 5 ноября около 08:30 телеграмм-канал "Крюковщина Онлайн" сообщил о перекрытии дороги возле ЖК "Молодежный городок". На то время причина акции была неизвестна, а проезд на этом участке заблокировали.

Напомним, что отопительный сезон в Киеве стартовал 29 октября из-за ухудшения погодных условий. Городские власти начали подачу тепла в жилой фонд, учитывая соблюдение санитарных норм и уменьшение нагрузки на электросеть.

Однако, как сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, новый отопительный сезон будет проходить с повышенными рисками из-за возможных российских атак на энергетические объекты и изношенности теплосетей.