Киев включает батареи: когда начнут отопительный сезон в жилых домах

С 29 октября в Киеве стартует подача тепла в жилой фонд. Решение приняли городские власти, учитывая ухудшение погодных условий и необходимость поддержания надлежащей температуры в помещениях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город решил начать отопительный сезон в жилых домах с 29 октября. По его словам, при принятии решения учитывались ключевые факторы: погодные условия, рациональное использование топлива, соблюдение санитарных температурных норм в квартирах и уменьшение нагрузки на электросеть.

Сообщение Виталия Кличко Фото: Скриншот

Глава столицы пояснил, что технологическое развертывание системы теплоснабжения длится до семи дней, поэтому старт процесса состоится заблаговременно, чтобы обеспечить комфортную температуру в домах киевлян с наступлением холодов.

Также он напомнил, что 3 октября Киев начал отопительный сезон в учреждениях социальной сферы — больницах, школах и детсадах. Это происходило по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.

Напомним, ранее в столице отмечали, что во время прошлогоднего отопительного сезона температура в жилых помещениях оставалась стабильной даже несмотря на экономию энергоресурсов.

Как сообщал Фокус, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что отопительный сезон в Украине начнется 28 октября.

Фокус также писал, что народный депутат Алексей Гончаренко писал, что вражеские атаки "выбили" почти всю украинскую газовую систему и этой зимой отопление в Украине "под вопросом".