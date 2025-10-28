Київ вмикає батареї: коли розпочнуть опалювальний сезон у житлових будинках

З 29 жовтня у Києві стартує подача тепла в житловий фонд. Рішення ухвалила міська влада з огляду на погіршення погодних умов і необхідність підтримання належної температури у помешканнях.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місто вирішило розпочати опалювальний сезон у житлових будинках з 29 жовтня. За його словами, під час ухвалення рішення враховувалися ключові фактори: погодні умови, раціональне використання палива, дотримання санітарних температурних норм у квартирах і зменшення навантаження на електромережу.

Повідомлення Віталія Кличка Фото: Скриншот

Очільник столиці пояснив, що технологічне розгортання системи теплопостачання триває до семи днів, тому старт процесу відбудеться завчасно, щоб забезпечити комфортну температуру в домівках киян із настанням холодів.

Також він нагадав, що 3 жовтня Київ розпочав опалювальний сезон у закладах соціальної сфери — лікарнях, школах і дитсадках. Це відбувалося за індивідуальними заявками керівників установ.

Нагадаємо, раніше у столиці зазначали, що під час торішнього опалювального сезону температура в житлових приміщеннях залишалася стабільною навіть попри економію енергоресурсів.

Як повідомляв Фокус, президент України Володимир Зеленський оголосив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться 28 жовтня.

Фокус також писав, що народний депутат Олексій Гончаренко писав, що ворожі атаки "вибили" майже всю українську газову систему і цієї зими опалення в Україні "під питанням".