Отопительный сезон 2025: Зеленский раскрыл, когда в дома украинцев придет тепло

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что отопительный сезон на Украине начнется 28 октября.

По словам главы государства, отопление в учреждениях социальной сферы в некоторых общинах уже началось, однако официальный старт сезона намечен на 28 октября. Об этом Зеленский сообщил в ходе состоявшегося вчера общения с журналистами, передает корреспондент Укринформа.

"С завтрашнего дня отопление должно быть во всех заведениях", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент заверил, что работы по восстановлению объектов критической инфраструктуры, пострадавших во время воздушных атак врага, активно продолжаются.

Владимир Зеленский подчеркнул, что обеспечение теплом и восстановление поврежденных объектов остаются приоритетом для властей.

Отопительный сезон 2025-2026: что известно

Народный депутат Алексей Гончаренко после российского массированного удара по Украине 22 октября писал, что вражеские атаки "выбили" почти всю украинскую газовую систему и этой зимой отопление в Украине "под вопросом".

Другой народный депутат, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко 18 октября заявлял, что правительство будет максимально откладывать начало отопительного сезона, поскольку в хранилищах нет газа и денег на его закупку не хватает.

В Министерстве энергетики 13 октября отрицали распространенную в СМИ информацию о сокращении отопительного сезона в Украине.