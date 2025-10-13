СМИ пишут о сокращении отопительного сезона в Украине: в Минэнерго опровергли

В Минэнерго опровергли распространенную в СМИ информацию о сокращении сроков отопительного сезона в Украине. В правительстве объяснили, что тепло в дома будут подавать традиционно с учетом среднесуточной температуры воздуха в регионе.

О том, что в сети распространились ложные данные о датах отопительного сезона 2025-2026, сообщила 13 октября пресс-служба Министерства энергетики Украины. В ведомстве пояснили, что постановление правительства касалось возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа и не влияет на фактический запуск отопления в жилых домах.

Упомянутые в постановлении условия ПСО предусматривают продление фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября 2025 года до 31 марта 2026 года. Термин "отопительный период" в документе является чисто техническим и нужен для определения условий в период поставки природного газа. Решение Кабмина означает, что до 31 марта 2026 года цены на газ для поддержки населения и производителей электрической энергии останутся фиксированными.

По информации Минэнерго, отопительный сезон в Украине в 2025 году начнется по плану, и Кабинет министров уже принял все необходимые постановления. Решение о пуске тепла в жилые дома самостоятельно принимают органы местного самоуправления, если среднесуточная темпаратура в регионе более 3 суток держится ниже +8 градусов по Цельсию.

В Минэнерго объяснили, что срок отопительного сезона в Украине не был сокращен Фото: скриншот

Отопительный сезон 2025-2026: о чем постановление Кабмина

Кабинет министров Украины в постановлении №1267 внес изменения в постановление о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка газа, которыми установил отопительный период в Украине с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. Таким образом правительство продлило действие формулы, по которой рассчитывают фиксированные объемы газа для производителей тепла.

Напомним, нардеп Алексей Кучеренко 11 октября говорил, что отопительный сезон в Украине начнется значительно позже для экономии газа из-за российских ударов по объектам газодобычи.