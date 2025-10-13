ЗМІ пишуть про скорочення опалювального сезону в Україні: в Міненерго заперечили

В Міненерго спростували поширену в ЗМІ інформацію про скорочення термінів опалювального сезону в Україні. В уряді пояснили, що тепло до будинків подаватимуть традиційно з урахуванням середньодобової температури повітря в регіоні.

Related video

Про те, що в мережі поширилися хибні дані про дати опалювального сезону 2025-2026, повідомила 13 жовтня пресслужба Міністерства енергетики України. У відомстві пояснили, що постанова уряду стосувалася покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку газу та не впливає на фактичний запуск опалення в житлових будинках.

Згадані в постанові умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року. Термін "опалювальний період" в документі є суто технічним і потрібен для визначення умов у період постачання природного газу. Рішення Кабміну означає, що до 31 березня 2026 року ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії залишаться фіксованими.

За інформацією Міненерго, опалювальний сезон в Україні у 2025 році почнеться за планом, і Кабінет міністрів уже ухвалив усі необхідні постанови. Рішення про пуск тепла у житлові будинки самостійно ухвалюють органи місцевого самоврядування, якщо середньодобова температура в регіоні понад 3 доби тримається нижче +8 градусів за Цельсієм.

В Міненерго пояснили, що термін опалювального сезону в Україні не був скорочений Фото: скриншот

Опалювальний сезон 2025-2026: про що постанова Кабміну

Кабінет міністрів України в постанові №1267 вніс зміни до постанови про покладення спеціальних обов'язків на суб'єкти ринку газу, якими встановив опалювальний період в Україні з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року. Таким чином уряд продовжив дію формули, за якою розраховують фіксовані обсяги газу для виробників тепла.

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко 11 жовтня говорив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться значно пізніше для економії газу через російські удари по об'єктах газовидобутку.