Опалювальний сезон в Україні скоротили: коли чекати на тепло у квартирах цієї осені

В Україні триває підготовка до опалювального сезону 2025-2026 років. Зазвичай опалення вмикають, коли середньодобова температура повітря опускається до +8 °C і нижче, а вимикають — коли вона стабільно піднімається вище +8 °C. Але Кабінет міністрів України змінив терміни тривалості міжопалювального та опалювального сезонів.

Рішення про старт опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування, орієнтуючись на погодні умови. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів №830.

Традиційно опалювальний сезон у країні починається приблизно 15 жовтня і завершується 15 квітня.

Як зазначено в постанові Кабінету міністрів України №1267, цього року уряд вніс низку змін до постанови про покладення спеціальних обов'язків на суб'єкти ринку газу. Ці поправки вперше було запроваджено після початку повномасштабної війни і стосуються, зокрема, формули розрахунку фіксованих обсягів газу для виробників тепла.

Так, уряд продовжив термін дії формули, додавши новий період — з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

Особливу складність нововведення створює для мешканців будинків з автономними котельнями. Якщо ОСББ подасть тепло раніше офіційного старту — до 1 листопада — мешканці позбудуться права на державні субсидії та пільги за цей період.

