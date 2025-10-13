Отопительный сезон в Украине сократили: когда ждать тепло в квартирах этой осенью

В Украине продолжается подготовка к отопительному сезону 2025–2026 годов. Обычно отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +8 °C и ниже, а выключают — когда она стабильно поднимается выше +8 °C. Но Кабинет министров Украины изменил сроки продолжительности межотопительного и отопительного сезонов.

Решение о старте отопительного периода принимают органы местного самоуправления, ориентируясь на погодные условия. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №830.

Традиционно отопительный сезон в стране начинается примерно 15 октября и завершается 15 апреля.

Как отмечается в постановлении Кабинета министров Украины №1267, в этому году правительство внесло ряд изменений в постановление о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка газа. Эти поправки впервые были введены после начала полномасштабной войны и касаются, в частности, формулы расчета фиксированных объемов газа для производителей тепла.

Так, правительство продлило срок действия формулы, добавив новый период — с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Особую сложность нововведение создает для жильцов домов с автономными котельными. Если ОСМД подаст тепло раньше официального старта — до 1 ноября — жители лишатся права на государственные субсидии и льготы за этот период.

