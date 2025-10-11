Опалювальний сезон в Україні розпочнеться набагато пізніше, — нардеп

Початок опалювального сезону намагатимуться максимально відтермінувати. Це потрібно для економії газу, пояснив колишній міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.

В Україні опалювальний сезон, скоріше за все, розпочнеться пізніше ніж зазвичай. Про це у програмі "Суперпозиція" розповів нардеп Олексій Кучеренко.

Кучеренко попередив, що опалювальний сезон в Україні почнуть пізніше

Політик зазначив, що в Україні, враховуючи останні удари по видобутку газу, виникнуть проблеми з балансом "блакитного палива".

Відповідно, наголосив експерт, його не вистачати й цей ресурс будуть заощаджувати. Тобто, чим пізніше країна увійде в опалювальний сезон, тим менше його спалять споживачі.

"Газ будуть заощаджувати. Відповідно чим пізніше ввійдуть в опалювальний сезон, тим менше його спалять. Тому правдами, неправдами будуть його відсувати початок опального сезону",— попередив Олексій Кученко.

Як правило, дозвіл на початок опалювального сезону дає місцева влада після відповідного рішення Уряду, коли впродовж трьох діб середньодобова температура повітря у регіоні становить вісім та нижче градусів.

Кучеренко зауважив, що спеціалісти прогнозують проблеми із кількістю газу в трубі десь на кінець січня та лютий, "бо там мінусові температури, зростає щоденне його щодобове споживання і відповідно не вистачає".

"Це буде щодобове дуже ретельне таке завдання для диспетчерів правильно розподілити оцей баланс газу, цей обсяг газу, ресурс газу, який знаходиться в трубі. Але там можуть бути проблеми в якісь дні, коли морози будуть. І от в ці дні можуть бути обмеження по газу. А що таке обмеження по газу? Немає тиску, відповідно не працюють або недостатньо працюють котельні. Вони не можуть нагріти теплоносій. Відповідно у нас падає температура в оселя. Так само немає належної якості і тиску газу для когенераційних установок. Відповідно, там спрацьовує автоматика і вони не дають генерацію електроенергії і відповідно не вистачає електроенергії в мережах", - пояснив Кучеренко.

Але заспокоїв, що ця ситуація буде контролюватись в ручному режимі досвідченими фахівцями.

Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня Росія вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру України — під прицілом опинилися об'єкти газовидобутку у Лубнах на Полтавщині.

А під час комбінованого обстрілу в ніч на 10 жовтня росіяни цілили по українських енергетичних об'єктах.