Отопительный сезон в Украине начнется гораздо позже, — нардеп

Начало отопительного сезона постараются максимально отсрочить. Это нужно для экономии газа, объяснил бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

В Украине отопительный сезон, скорее всего, начнется позже обычного. Об этом в программе "Суперпозиция" рассказал нардеп Алексей Кучеренко.

Политик отметил, что в Украине, учитывая последние удары по добыче газа, возникнут проблемы с балансом "голубого топлива".

Соответственно, подчеркнул эксперт, его не хватать и этот ресурс будут экономить. То есть, чем позже страна войдет в отопительный сезон, тем меньше его сожгут потребители.

"Газ будут экономить газ. Соответственно чем позже войдут в отопительный сезон, тем меньше его сожгут. Поэтому правдами, неправдами будут отодвигать начало отопительного сезона",- предупредил Алексей Кученко.

Как правило, разрешение на начало отопительного сезона дает местная власть после соответствующего решения Правительства, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха в регионе составляет восемь и ниже градусов.

Кучеренко отметил, что специалисты прогнозируют проблемы с количеством газа в трубе где-то на конец января и февраль, "потому что там минусовые температуры, растет ежедневное его ежесуточное потребление и соответственно не хватает".

"Это будет ежесуточное очень тщательное такое задание для диспетчеров правильно распределить этот баланс газа, этот объем газа, ресурс газа, который находится в трубе. Но там могут быть проблемы в какие-то дни, когда морозы будут. И вот в эти дни могут быть ограничения по газу. А что такое ограничение по газу? Нет давления, соответственно не работают или недостаточно работают котельные. Они не могут нагреть теплоноситель. Соответственно у нас падает температура в доме. Так же нет надлежащего качества и давления газа для когенерационных установок. Соответственно, там срабатывает автоматика и они не дают генерацию электроэнергии и соответственно не хватает электроэнергии в сетях", — пояснил Кучеренко.

Но успокоил, что эта ситуация будет контролироваться в ручном режиме опытными специалистами.

Напомним, в ночь на 3 октября Россия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины — под прицелом оказались объекты газодобычи в Лубнах Полтавской области.

А во время комбинированного обстрела в ночь на 10 октября россияне целились по украинским энергетическим объектам.