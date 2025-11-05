Три роки без опалення: мешканці села на Київщині вийшли на акцію проти забудовника (відео)

Мешканці села Крюківщина під Києвом вийшли на мирний протест через відсутність опалення та невиконання забудовником обіцянок. Люди перекрили одну з центральних вулиць, аби привернути увагу влади та компанії-забудовника до своїх проблем.

Як повідомляє кореспондентка видання ТСН Ірина Кондрачук, акція розпочалася ще на світанку, коли на вулицях було темно. Жителі виходять на протест з гаслом "Благород шахраї" та намагаються донести, що понад три роки живуть у своїх квартирах без комфорту.

За словами місцевих мешканців, житловий комплекс "Благород" мав бути зданий в експлуатацію ще у 2021 році. Забудовник обіцяв передати права власності та забезпечити належне опалення, паркомісця і благоустрій прибудинкової території. Натомість люди фактично проживають на будмайданчику: газове опалення відсутнє, квартири холодні, а за електроенергію доводиться сплачувати комерційні тарифи — від 12 до 15 тисяч гривень на місяць за одну кімнату.

Жителька комплексу розповіла: "Ми вже третю зиму живемо у холодних квартирах, з пліснявою. Ми просто хочемо отримати те, що нам обіцяли ще у 2021 році — права власності та газ".

Ще одна мешканка додала, що навіть після отримання ключів люди почали ремонтувати квартири, сплачуючи величезні рахунки за світло, бо бояться втратити свої вкладення.

Кореспондентка ТСН зазначає, що місцева влада і забудовник поки що не дають чітких відповідей щодо термінів передачі прав власності та підключення опалення. На місці акції працює поліція, яка регулює рух транспорту та контролює дотримання порядку. Протестувальники пропускають автомобілі під час пікового руху, щоб не блокувати людей, які їдуть на роботу, проте продовжують акцію, щоб наголосити на своїх вимогах.

Зазначимо, що 5 листопада близько 08:30 телеграм-канал "Крюківщина Онлайн" повідомив про перекриття дороги біля ЖК "Молодіжне містечко". На той час причина акції була невідома, а проїзд на цій ділянці заблокували.

Нагадаємо, що опалювальний сезон у Києві стартував 29 жовтня через погіршення погодних умов. Міська влада почала подачу тепла до житлового фонду, враховуючи дотримання санітарних норм і зменшення навантаження на електромережу.

Однак, як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, новий опалювальний сезон проходитиме з підвищеними ризиками через можливі російські атаки на енергетичні об’єкти та зношеність тепломереж.