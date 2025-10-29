"Прогнозувати важко": у КМДА пояснили, як пройде у Києві цьогорічний опалювальний сезон

З 29 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до опалення. Протягом наступного тижня всі будинки столиці мають отримати тепло, однак міська влада попереджає: новий сезон проходитиме в умовах підвищених ризиків через можливі російські обстріли енергетичної інфраструктури.

Як повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв у коментарі виданню Суспільне, підключення опалення відбувається поетапно. Графік формують не за районами, а відповідно до можливостей джерел теплопостачання — це дозволяє уникнути перевантаження мереж і забезпечити стабільну роботу системи. За словами Пантелеєва, частина житлових будинків уже отримує тепло.

Також він пояснив, що будинки, де проведено термомодернізацію, підключатимуть пізніше, адже в них температура всередині зберігається довше, і потреби в негайному запуску немає.

Одним із головних викликів нового сезону чиновник назвав високу ймовірність російських атак по енергооб’єктах. Пантелеєв зазначив, що запаси газу на початок сезону сформовані, а за потреби будуть додаткові закупівлі. Та, попри ресурсну готовність, ризики для енергосистеми залишаються значними.

"НАК "Нафтогаз" забезпечив достатні запаси газу для того, щоб опалювальний сезон розпочали, проводили його. І за потреби будуть відбуватися дозакупівлі газу, тому ми не бачимо тут особливих ризиків. Але, на жаль, залишаються ризики атак і ці ризики навіть зросли в порівнянні з минулими роками. Тому ми налаштовані на те, що будь-які складності ми повинні подолати та пройти цю зиму", — сказав заступник голови КМДА.

Посадовець також зауважив, що традиційно на старті опалювального періоду можливі аварійні ситуації через зношеність частини тепломереж. Для оперативного усунення несправностей у "Київтеплоенерго" сформували понад 30 аварійних бригад. Саме тепліші осінні тижні, за його словами, використовуватимуть для швидкого ремонту виявлених пошкоджень, щоб система працювала стабільно взимку.

Нагадаємо, що 28 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з наступного дня у столиці розпочнеться подання тепла в житлові будинки. Міська влада ухвалила рішення через похолодання та необхідність підтримки комфортної температури, враховуючи також раціональне використання палива та зменшення навантаження на електромережу.

Раніше Міністерка енергетики Світлана Грінчук заявляла, що опалювальний сезон в Україні стартує найближчими днями без затримок з боку уряду.