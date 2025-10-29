"Прогнозировать трудно": в КГГА объяснили, как пройдет в Киеве нынешний отопительный сезон

С 29 октября в Киеве начали подключение жилых домов к отоплению. В течение следующей недели все дома столицы должны получить тепло, однако городские власти предупреждают: новый сезон будет проходить в условиях повышенных рисков из-за возможных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Как сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в комментарии изданию Суспільне, подключение отопления происходит поэтапно. График формируют не по районам, а в соответствии с возможностями источников теплоснабжения — это позволяет избежать перегрузки сетей и обеспечить стабильную работу системы. По словам Пантелеева, часть жилых домов уже получает тепло.

Также он пояснил, что дома, где проведена термомодернизация, будут подключать позже, ведь в них температура внутри сохраняется дольше, и потребности в немедленном запуске нет.

Одним из главных вызовов нового сезона чиновник назвал высокую вероятность российских атак по энергообъектам. Пантелеев отметил, что запасы газа на начало сезона сформированы, а при необходимости будут дополнительные закупки. Но, несмотря на ресурсную готовность, риски для энергосистемы остаются значительными.

"НАК "Нафтогаз" обеспечил достаточные запасы газа для того, чтобы отопительный сезон начали, проводили его. И при необходимости будут происходить дозакупки газа, поэтому мы не видим здесь особых рисков. Но, к сожалению, остаются риски атак и эти риски даже выросли по сравнению с прошлыми годами. Поэтому мы настроены на то, что любые сложности мы должны преодолеть и пройти эту зиму", — сказал заместитель председателя КГГА.

Чиновник также отметил, что традиционно на старте отопительного периода возможны аварийные ситуации из-за изношенности части теплосетей. Для оперативного устранения неисправностей в "Киевтеплоэнерго" сформировали более 30 аварийных бригад. Именно теплые осенние недели, по его словам, будут использовать для быстрого ремонта выявленных повреждений, чтобы система работала стабильно зимой.

Напомним, что 28 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что со следующего дня в столице начнется подача тепла в жилые дома. Городские власти приняли решение из-за похолодания и необходимости поддержания комфортной температуры, учитывая также рациональное использование топлива и уменьшение нагрузки на электросеть.

Ранее министр энергетики Светлана Гринчук заявляла, что отопительный сезон в Украине стартует в ближайшие дни без задержек со стороны правительства.