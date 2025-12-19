"Обіцянки були, компенсації немає": біля Житомира люди перекрили трасу Київ — Чоп (фото, відео)

На міжнародній автодорозі Київ — Чоп у Житомирській області тимчасово зупинився рух транспорту через акцію протесту місцевих жителів. Люди вимагають виплат за оселі, пошкоджені вибухами, і заявляють, що обіцяної компенсації досі не отримали.

Як повідомляє телеграм-канал "Київ Інфо", мешканці села Березина заблокували рух на трасі М-06 Київ — Чоп. Протестувальники вийшли на проїжджу частину з плакатами, наголошуючи на відсутності будь-яких виплат за зруйновані або пошкоджені будинки.

За інформацією каналу, учасники акції діють у почерговому режимі: приблизно кожні 10 хвилин вони дозволяють автомобілям проїхати, після чого знову повністю зупиняють рух.

На оприлюднених відео видно, що блокування відбувається переважно на пішохідних переходах. Частина людей постійно переходить дорогу в обох напрямках, фактично унеможливлюючи проїзд транспорту, інші залишаються на переходах із табличками та плакатами.

Також із відеозаписів стає зрозуміло, що під час акції виникли суперечливі моменти у спілкуванні між активістами та одним із водіїв. У районі перекриття зібралася значна кількість людей, ситуацію контролюють правоохоронці.

Водночас журналісти видання "Житомир.info" уточнюють, що акція протесту відбувається 19 грудня і в ній беруть участь кілька десятків жителів села Березина Житомирського району. Люди організували блокування безпосередньо на пішохідному переході міжнародної траси.

У руках учасників мітингу — плакати з написами "Руїни є – грошей немає", "Почуйте нас", "Обіцянки були, компенсації немає", якими вони намагаються привернути увагу до проблеми невиплачених компенсацій.

Також повідомляється, що за ситуацією стежать працівники поліції, а частина водіїв намагається домовитися з учасниками акції, просячи тимчасово відкрити рух.

Як повідомляє видання "Суспільне Житомир", о 13:15 на місце протесту в селі Березина прибув голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Місцеві жителі заявили, що не пропускатимуть автомобілі, доки уряд не ухвалить рішення щодо компенсацій за зруйноване житло.

За словами Віталія Бунечка, усі необхідні експертизи проведено, бюрократичні процедури завершено, і виплати будуть здійснені найближчим часом. Він закликав мешканців зачекати на засідання уряду, заплановане на першу половину дня, та тимчасово відкрити рух.

Жителька Березини Ксенія Меркулова висловила обурення, що засідання призначене на 13:00 замість ранку, та нагадала, що вони чекають компенсацій вже пів року.

Згодом, о 13:35 Бунечко телефоном зв’язався з віцепрем’єром з відновлення України Олексієм Кулебою, який підтвердив, що уряд виділив 147 мільйонів гривень на компенсації для жителів Березини, а ще 90 мільйонів гривень виділено з обласного бюджету. Виплати мають надійти наступного тижня. Протестувальники попередили, що якщо гроші не надійдуть у визначений термін, вони знову вийдуть на трасу 24 грудня о 14:00.

Що стало причиною мітингу

Слід зауважити, що напередодні представники ініціативної групи від імені мешканців села Березина заздалегідь повідомили про намір провести мирну акцію з перекриттям міжнародної траси. Таким чином люди прагнули привернути увагу до тривалої відсутності компенсацій за житлові будинки, пошкоджені або зруйновані внаслідок вибуху, який стався ввечері 2 липня.

Ситуацію з виплатами 18 грудня прокоментував начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, робота з підготовки компенсацій тривала від початку надзвичайної події. Було опрацьовано майже 250 заяв і проведено відповідні експертизи.

Він також зазначив, що на рівні Уряду попередньо погодили виділення 147 мільйонів гривень із державного бюджету, а в обласному бюджеті зарезервовано ще 90 мільйонів гривень для матеріальної допомоги та компенсацій. Документи вже передані до Кабінету міністрів і проходять погодження в профільних міністерствах.

Очільник ОВА пояснив, що затримка пов’язана з технічними процедурами, та висловив сподівання, що рішення про виділення коштів буде ухвалене найближчим часом. Він закликав мешканців дочекатися підсумків засідання Уряду та запевнив, що очікує позитивного результату.

