Світла немає тиждень: в Одесі люди заблокували дорогу, — соцмережі (відео)

Одесити перекрили автомобільний рух на одній з вулиць міста з вимогою відновити електропостачання. Жителі вулиці стверджують, що живуть без світла вже тиждень.

Відео блокування дороги в Одесі публікують у місцевих Telegram-каналах. Перед тим адміни повідомляли про підготовку протесту на проспекті Князя Володимира Великого (раніше — Добровольського).

На кадрах можна побачити кількох людей, які блокують ділянку проїжджої частини біля автозаправної станції. В одному з роликів видно жінку, що тримає в руках картонку з написом: "Дайте світло".

В поліції на момент публікації новини не коментували блокування дороги в Одесі.

В Міністерстві енергетики України станом на ранок 18 грудня повідомляли, що знеструмленими після попередньої масованої російської атаки лишаються понад 12 тисяч споживачів в Одеській області.

"Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають цілодобово", — сказав в.о. Міністра енергетики України Артем Некрасов.

Аварійні відключення світла в Одесі та області: деталі

Після однієї з наймасштабніших комбінованих російських атак в ніч на 13 грудня в Одеській області сталися масові аварійні відключення електроенергії. Частина Одеси залишилася без світла, води та тепла.

15 грудня в Міністерстві енергетики України доповіли, що за вихідні вдалося відновити електропостачання для понад 184 тисяч споживачів в Одеській області, проте понад 430 тисяч абонентів лишалися без світла.

17 грудня Фокус із посиланням на ДТЕК писав, що в місті Арциз на Одещині не буде світла орієнтовно до 26 грудня.