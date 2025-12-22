Є постраждалі: на Житомирщині з колій зійшов вантажний поїзд, — "Укрзалізниця"

У Житомирській області, неподалік від Коростеня, трапилася аварія на залізниці: з рейок зійшли вантажний поїзд та локомотив. Відомо про кількох поранених людей з бригади вантажного поїзда.

Внаслідок аварії з суттєвою затримкою курсуватимуть низка поїздів. Про інцидент під ранок 22 грудня повідомили на сторінці "Укрзалізниці".

За повідомленням, на суміжній колії бригада пасажирського поїзда екстрено зупинила його, через що також з колій зійшов його локомотив.

"Через "негабарит" по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив", — пише "Укрзалізниця".

Відомо про постраждалих внаслідок інциденту — машиніста та помічника вантажного поїзда. Натомість серед пасажирів іншого обійшлося без постраждалих: одна жінка обійшлася порізом через скло й отримала медичну допомогу на місці. Постраждалі члени бригади вантажного поїзда перебувають у лікарні під наглядом медиків, про їх стан наразі не повідомляють.

Наразі невідомо, що стало причиною аварії. В "Укрзалізниці" повідомили, що причини сходження вантажного поїзда з колій уточнюються.

Через аварію на залізниці біля Коростеня поїзди курсуватимуть із затримкою

Внаслідок аварії рух низки поїздів буде затримуватися: затримки очікуються від 3 годин. До того ж замість Коростеня через Фастів вирушатимуть наступні поїзди:

№1/123 Харків — Івано-Франківськ, Ворохта;

№44/50 Івано-Франківськ — Черкаси;

92 Львів — Київ;

30 Ужгород — Київ;

8/150 Чернівці — Київ;

52 Перемишль — Київ;

68/20 Варшава, Холм — Київ;

108 Солотвино — Київ.

Зі значною затримкою курсуватиме поїзд 45/46, який наразі залізничники відвели на сусідню станцію та перенаправляють через об'їзний маршрут. Поїзди перенаправляють через станції у Шепетівці, Козятині, Фастові.

Поїзд №98 сполученням Ковель — Київ у ролі виключення поїде через Житомир, зазначили в "Укрзалізниці". На станції у Шепетівці залізничники організують пересадку на приміський шатл, що курсуватиме в напрямку Коростеня і навпаки.

Обставини аварії та усі наслідки встановлюються.

