ГУР показало кадры сбитого новейшего беспилотника "Герань-5": насколько они опасны (фото)

В начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак на Украину российская армия впервые применила новый ударный беспилотник "Герань-5". Украинские разведчики показали фото обломков и элементов боевой части ударного дрона Вооруженных сил РФ.

Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, длина нового БПЛА составляет около 6 метров, размах крыльев — до 5,5 метра, масса боевой части — порядка 90 кг, а заявленная дальность поражения — около 1000 километров.

В разведке уточняют, что, в отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", новый дрон выполнен по нормальной аэродинамической схеме, однако ключевые узлы и компоненты унифицированы с другими образцами серии.

Отмечается, что на "Герань-5" установлена 12-канальная система спутниковой навигации "Комета" на базе микрокомпьютера Raspberry, а также 3G/4G-модемы и реактивный двигатель Telefly, аналогичный используемому на БПЛА "Герань-3", но с большей тягой. При этом в ГУР подчеркивают, что беспилотник трудно считать самостоятельной разработкой России — зафиксировано значительное конструктивное и технологическое сходство с иранским ударным дроном Karrar.

Відео дня

"Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации", — сообщили в ГУР.

Обломки российского БПЛА "Герань-5" Обломки российского БПЛА "Герань-5" Обломки российского БПЛА "Герань-5" Обломки российского БПЛА "Герань-5" Элементы боевой части БПЛА "Герань-5" Элементы российского дрона "Герань-5" Элементы российского дрона "Герань-5" Элементы российского дрона "Герань-5" Элементы российского дрона "Герань-5"

Особенности "Герань-5": оценка эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что противник применил данный образец БПЛА в качестве эксперимента. Однако командование ВС РФ вряд ли будет удовлетворено результатами его применения.

По его словам, боеголовка массой 90 кг сопоставима с Shahed-136, который при этом значительно дешевле и уже массово производится на отлаженных технологических линиях.

Кроме того, дальность полета нового дрона — около 1000 км — выглядит скромно на фоне Shahed-136, отдельные модификации которого способны преодолевать более 2200 км. Коваленко также отмечает, что использование 12-элементной "Кометы" не является технологическим прорывом, поскольку подобные навигационные решения применяются в российских и иранских БПЛА еще с 2022 года.

Отдельное внимание эксперт обращает на реактивный двигатель Telefly. По его словам, такой силовой агрегат оставляет значительно больший тепловой след, что делает дрон более заметным для средств ПВО и снижает его живучесть. Маневренность аппарата при подобной аэродинамической схеме также вызывает вопросы.

Скептически Коваленко оценивает и информацию о возможном запуске "Гераней-5" с штурмовиков Су-25 для увеличения дальности применения. Он напоминает, что час полета Су-25 обходится примерно в 55 тыс. долларов, что сопоставимо со стоимостью производства одного Shahed-136. При этом ресурс штурмовиков в РФ практически исчерпан, а их производство давно прекращено.

"Karrar/"Герань-5" это эксперимент. Если РОВ на них перейдут, ну и ладно. Ресурсные затраты возрастут в разы, а эффект террора снизится пропорционально", — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ ежемесячно получают около 5 000 дальнобойных дронов, половина из них половина — ударные "Герани", а около 2 000 — дроны-имитаторы "Герберы".