Іран продав Росії ракет майже на 3 мільярди доларів

У цю закупівлю входять сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360, близько 500 інших балістичних ракет малої дальності і приблизно 200 зенітних ракет.

Згідно з оцінкою західних розвідок, з кінця 2021 року Росія витратила на іранську військову техніку суму, еквівалентну більш ніж 4 мільярдам доларів. Контракти з Москвою, укладені починаючи з жовтня 2021 року — ще до початку повномасштабної війни в Україні — на балістичні та зенітні ракети становлять приблизно 2,7 мільярда доларів, повідомив чиновник, який говорив на умовах анонімності, пише Bloomberg.

Москва і Тегеран зблизилися після вторгнення ЗС РФ на територію України 2022 року. Повномасштабна війна призвела до масштабних санкцій проти Росії і найсерйознішого протистояння Кремля із Заходом із часів холодної війни, а постачання Іраном зброї Росії ще більше зміцнило партнерство між двома країнами.

Відео дня

Згідно з оцінкою, Іран поставив мільйони патронів і снарядів, однак вона не відображає всього обсягу закупівель Москви у Тегерана.

Тегеран також поставив безпілотники-камікадзе "Шахед-136" і поділився технологіями, що дали змогу Росії виробляти їх усередині країни під назвою "Герань-2" у межах контракту на суму 1,75 мільярда доларів, підписаного на початку 2023 року.

Згідно з оцінкою, загалом із кінця 2021 року Росія витратила на іранську військову техніку понад 4 мільярди доларів.

Іран, уряд якого придушує триваючі насильницькі протести, починаючи з 2010-х років прагнув поглибити свої зв'язки з Росією, роздратований здатністю Заходу ізолювати його через ядерну програму.

Хоча Іран підписав угоду про стратегічне партнерство з Росією в січні 2025 року, вона не містить пакту про взаємну оборону, і Москва не запропонувала жодної відчутної допомоги Тегерану під час ізраїльських і американських ударів по Ірану минулого року. Росія будує торговельний маршрут з Тегераном, що з'єднує його з Індією, щоб спробувати послабити вплив санкцій, і офіційні особи обговорювали розширення фінансового і банківського співробітництва.

Нагадаємо, тим часом в Ірані тривають масові протести, які супроводжуються численними жертвами. А президент США Дональд Трамп уже заявив, що Америка може здійснити "дуже серйозні удари" по Ірану.

А 11 січня агентство Human Rights Activists News Agency (HRNA) повідомило про збільшення кількості жертв сутичок в Ірані: їх налічують уже кілька сотень.