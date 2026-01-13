За 2025 год в результате атаки ВС РФ на 30% больше гражданских украинцев, чем в предыдущем году. Хронология событий при этом показывает, что масштабы российских обстрелов увеличивались каждый раз, когда президент США Дональд Трампа брался за мирные переговоры.

В 2025 году в результате обстрелов России погибли примерно 2400 гражданских украинцев, еще почти 12 тысяч человек получили ранения. Этот неофициальный анализ совпадает с данными ООН и свидетельствует об увеличении жертв по сравнению с 2024 годом почти на 30%. Об этом говорится в материале Bloomberg от 12 января.

В целом, по европейским оценкам, в результате полномасштабной войны в Украине погибли 14 900 гражданских, 758 из них — дети. Еще более 40 тысяч гражданских украинцев получили ранения, 2 445 из них — дети.

"Хотя оценка не дает представления о мотивах Кремля, хронология событий показывает, что масштабы атак увеличивались каждый раз, когда администрация Трампа пыталась продвинуть мирные переговоры", — подчеркнули в издании.

Відео дня

После того, как в марте Трамп обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным начало переговоров о прекращении огня, в Украине погибли более 2000 гражданских граждан. В течение нескольких месяцев после того, как представители РФ приняли участие в первых прямых переговорах с Украиной, враг совершил 40 крупнейших обстрелов за время войны.

Во второй половине 2025 года — преимущественно после встречи Трампа с Путиным на Аляске — ВС РФ запускали в среднем 5300 дронов по Украине в месяц. Это — в пять раз больше, чем было в предыдущем году. В ноябре стало известно о мирном плане из 28 пунктов. С того момента россияне выпустили более 9000 БПЛА и 350 ракет, которые убили более 220 гражданских украинцев.

"Установить количество жертв российской войны в Украине было сложно, поскольку сам Трамп часто делал заявления о военных потерях, которые значительно превышали другие оценки", — отметили в СМИ.

По данным ООН, больше всего за 2025 год в Украине пострадали пожилые люди, ведь многие из них остаются в селах на линии фронта. Неназванные европейские чиновники отметили, что эта статистика — доказательство того, как Путин относится к мирным переговорам. Также это может свидетельствовать о том, что глава Кремля пытается получить преимущество, демонстрируя готовность усилить насилие и подорвать моральный дух украинцев.

Напомним, в СМИ со ссылкой на источники передали, что Россия хочет полностью оккупировать Донецкую область до 1 апреля. Другим приоритетом врага на этот год является Запорожская область, которая, по одному из сценариев войны, пополнит территориальные претензии Кремля.

13 января в Bloomberg проинформировали, что с октября 2021 года Иран продал России баллистические и зенитные ракеты на примерно 2,7 миллиарда долларов. В целом, по словам неназванного чиновника, с конца 2021 года РФ потратила на иранскую военную технику сумму более 4 миллиардов долларов.