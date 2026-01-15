Путин готов, а Зеленского нужно убедить: Украина сдерживает заключение мирного соглашения, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина, а не Россия, задерживает заключение потенциального мирного соглашения. Это заявление резко контрастирует с позицией ЕС, который последовательно утверждает, что Москва не заинтересована в прекращении войны в Украине.

Глава Кремля Владимир Путин якобы готов завершить войну, а Зеленского нужно еще убедить это сделать, заявил Дональд Трамп в интервью Reuters.

"Я думаю, что он (Путин, — ред.) готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки", — сказал Трамп.

На вопрос, почему переговоры под эгидой США до сих пор не помогли завершить российско-украинскую войну, Трамп ответил: "Зеленский".

Кроме того, Трамп отметил, что встретится с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе, однако намекнул, что эта встреча вряд ли будет продуктивной, поскольку конкретных планов нет.

"Я встречусь, если он будет там", — пояснил Трамп.

На вопрос, почему он считает, что Зеленский сдерживает переговоры, Трамп не дал развернутого ответа.

"Я просто думаю, что ему, знаете, трудно это сделать", — подчеркнул Трамп.

Журналисты подчеркнули, что комментарии Трампа свидетельствуют о новой волне разочарования президентом Украины, несмотря на то, что в течение первого года второго срока Трампа на посту отношения между президентами якобы улучшились.

Напомним, 13 января СМИ сообщили, что мирные усилия Трампа дали результат, ведь Путин начал убивать больше гражданских украинцев.

Фокус также писал о том, что на встрече на следующей неделе лидеры G7 будут просить Трампа за гарантии безопасности для Украины.