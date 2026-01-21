"Подумайте об этом": Трамп объяснил, почему до сих пор не смог закончить российско-украинскую войну

Президент США Дональд Трамп до сих пор не смог завершить российско-украинскую войну, потому что когда к миру готова РФ, этого якобы не хочет Украина, а когда готова Украина — не хочет РФ.

Глава Белого дома хочет сделать это не ради Нобелевской премии, а чтобы остановить убийства, заявил сам Трамп во время пресс-конференции.

"Не знаю, подумайте об этом. Я (закончил, — ред.) восемь (войн, — ред.). Я делаю это потому, что мне это дается легко. И я делал это не ради Нобелевской премии. Я делал это потому, что спасаю множество жизней", — сказал Трамп.

Он отметил, что сейчас пытается завершить последний конфликт — войну в Украине.

"Я пытаюсь урегулировать последний конфликт. Я пытаюсь решить вопрос России и Украины. И когда Россия готова — Украина не готова. Когда Украина готова — Россия не готова", — пояснил Трамп.

Президент США также отметил, что в среднем Украина и Россия в этой войне теряют около 25 000 человек в месяц.

"И я пытаюсь довести это дело до конца", — подчеркнул Трамп.

