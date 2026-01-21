"Подумайте про це": Трамп пояснив, чому досі не зміг закінчити російсько-українську війну

Президент США Дональд Трамп досі не зміг завершити російсько-українську війну, бо коли до миру готова РФ, цього нібито не хоче Україна, а коли готова Україна — не хоче РФ.

Очільник Білого дому хоче зробити це не заради Нобелівської премії, а щоб зупинити вбивства, заявив сам Трамп під час пресконференції.

"Не знаю, подумайте про це. Я (закінчив, — ред.) вісім (воєн, — ред.). Я роблю це тому, що мені це дається легко. І я робив це не заради Нобелівської премії. Я робив це тому, що рятую безліч життів", — сказав Трамп.

Він зауважив, що зараз намагається завершити останній конфлікт — війну в Україні.

"Я намагаюся врегулювати останній конфлікт. Я намагаюся вирішити питання Росії та України. І коли Росія готова — Україна не готова. Коли Україна готова — Росія не готова", — пояснив Трамп.

Президент США також зазначив, що в середньому Україна та Росія в цій війні втрачають близько 25 000 осіб на місяць.

"І я намагаюся довести цю справу до кінця", — наголосив Трамп.

