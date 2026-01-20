Трамп будує під Білим домом величезний таємний бункер, — CNN (фото)

Першим, хто побудував секретну захищену підземну споруду під резиденцією президентів США, був Франклін Д. Рузвельт 1941 року після нападу на Перл-Гарбор. Рузвельт 1941 року, після нападу на Перл-Гарбор. Роки потому, Дональд Трамп зводить таємний бункер під Східним крилом Білого дому.

Під час Другої світової війни жодного публічного підтвердження про будівництво бомбосховища не було, йшлося тільки про Східне крило, каже історик Історичної асоціації Білого дому Білл Сіл, пише CNN.

Через більш ніж 80 років Східне крило Білого дому знову перебуває у стадії будівництва в рамках підготовки до створення нового просторого бального залу президента Дональда Трампа, а історичні, хоча й застарілі, підземні споруди демонтовані. І знову плани з відновлення бункера оповиті таємницею.

Про будівництво, яке ведеться в колись секретному бункері, що нагадує підводний човен і включав у себе Президентський центр екстрених операцій, і його підземну інфраструктуру, відомо небагато. Цей простір використовувався для всього: від перегляду пародійного фільму, який адміністрація Ніксона визнала порнографічним і вимагала знищити, до планування таємної поїздки Джо Байдена в Україну. Тодішній віцепрезидент Дік Чейні був евакуйований до цього притулку за кілька миттєвостей до нападу на Пентагон 11 вересня 2001 року.

За словами джерела, зараз цей простір, імовірно, переосмислюється і замінюється новими технологіями для протидії мінливим загрозам.

Однак про існування цього проекту практично нічого не повідомляється.

На нещодавньому засіданні Національної комісії з планування Вашингтона, де обговорювали питання про бальну залу, директор з управління та адміністративних питань Білого дому Джошуа Фішер у загальних рисах заявив, що проєкт бальної зали загалом "покращить критично важливі функції", "внесе необхідні поліпшення до системи безпеки" та "забезпечить стійку, адаптивну інфраструктуру, яка відповідатиме майбутнім потребам місії".

Фішера запитали, чому проєкт порушує прецедент, розпочавши процес знесення без схвалення комісії, і він вказав, що мотивацією послужили "цілком секретні" роботи, що проводяться під землею.

Білий дім відмовився від коментарів за запитом CNN. Однак у судовому документі, поданому минулого тижня з метою зупинити будівництво Східного крила, Білий дім захистив процес, заявивши, що зупинення підземного будівництва "поставить під загрозу національну безпеку, а отже, завдасть шкоди суспільним інтересам". У ньому йдеться про те, що обґрунтування цього викладено в "секретній заяві", доданій до справи.

Білий дім

Який вигляд мав бункер під Білим домом і що Трамп будує зараз

Хоча будівництво Рузвельта спочатку замислювалося як бомбосховище, підземні споруди під Східним крилом згодом еволюціонували і стали виконувати безліч функцій.

Ті, хто входив через Східне крило, спускалися на кілька рівнів донизу, а потім проходили через масивні, захищені двері, щоб потрапити до автономного бункера з низькими стелями, де були ліжка, продукти тривалого зберігання, вода та інші припаси, а також захищений зв'язок із зовнішнім світом, згідно зі словами анонімного джерела.

Підземний простір також містив Президентський оперативний центр із надзвичайних ситуацій (PEOC), централізований командно-контрольний пункт для президента США і його персоналу, який був укріплений, щоб витримати потенційний ядерний вибух або інший великий напад.

PEOC працює в тандемі із Ситуаційним центром, сказав Джонатан Вакроу, колишній агент Секретної служби США та оглядач CNN.

"Ситуаційний центр — це набагато більш спеціалізований центр спостереження, який передає інформацію в PEOC, але оскільки це комплекс, розташований у Західному крилі, він захищений до певної міри, але це не укріплена споруда", — сказав він, зазначивши, що Ситуаційний центр використовується цілодобово без перерви, а Президентський оперативний центр — тільки в надзвичайних ситуаціях.

І ніхто точно не знає, який він має вигляд. Але можна припустити за нещодавнім фільмом "Дім динаміту", або за бойовиком "Падіння Олімпу" 2013 року, в якому показана терористична атака на Білий дім.

За словами історика Сіла, Рузвельт відвідував це "схоже на гробницю" приміщення лише одного разу. У наступні роки "огляд бомбосховища став звичаєм першого дня перебування на посаді для всіх наступних президентів, доки в останні двадцять років значення сховища не зменшилося", — написав він 2011 року.

Друге джерело, знайоме з цим місцем, яке побажало залишитися анонімним, описало підземний комплекс як "дуже складний підводний човен, побудований у 1940-х роках, — автономний блок з окремими резервними джерелами живлення, окремими резервними джерелами води та окремими системами фільтрації повітря".

"Але вся інфраструктура — це інфраструктура 1940-х років", — додав він.

За словами першого джерела, комплекс також мав безпечний евакуаційний маршрут, яким президента можна було вивезти з території Білого дому в інше місце.

Демонтаж Східного крила Білого дому розпочався в жовтні 2025 року за наказом Дональда Трампа, і екскаватори, які демонтували Східну колонаду та офісні приміщення, що їх історично займали перші леді, забрали із собою і застарілу підземну споруду.

Друге джерело впевнене, що бункер Рузвельта і Центр оперативного управління з надзвичайних ситуацій більше не існують.

Але тепер Трамп будує щось більш масштабне і дуже секретне. Він уже згадував, що американські військові "беруть дуже активну участь" у будівництві бального залу, а проєкт реалізується комбінацією військових підрядників: Секретною службою, адміністрацією президента США, підрядником Clark Construction, який має значний досвід у будівництві об'єктів з високим рівнем безпеки, та архітектурним бюро Shalom Baranes Architects, яке ніколи не будувало бальних залів, але натомість керувало проєктом з відбудови й укріплення Пентагону після терактів 11 вересня.

Що за бункер зводять під новим бальним залом Трампа — невідомо. Президент США тільки повідомляє, що ціна на нього зросла: спочатку це було 200 млн доларів, тепер уже вдвічі більше, але це не включає підземні споруди. Трамп ясно дав зрозуміти, що будівництво бального залу буде оплачено приватними спонсорами, але будь-яка підземна інфраструктура безпеки зрештою буде оплачена американськими платниками податків.

Нагадаємо, Швейцарія — це єдина країна у світі, де для кожного жителя приготовлено місце в бункері в разі ядерної війни.