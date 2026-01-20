Трамп строит под Белым домом огромный тайный бункер, — CNN (фото)

Первым, кто построил секретное защищенное подземное сооружение под резиденцией президентов США, был Франклин Д. Рузвельт в 1941 году, после нападения на Перл-Харбор. Годы спустя, Дональд Трамп возводит тайное убежище под Восточным крылом Белого дома.

Во время Второй мировой войны никакого публичного подтверждения о строительстве бомбоубежища не было, речь шла только о Восточном крыле, говорит историк Исторической ассоциации Белого дома Билл Сил, пишет CNN.

Спустя более чем 80 лет Восточное крыло Белого дома снова находится в стадии строительства в рамках подготовки к созданию нового просторного бального зала президента Дональда Трампа, а исторические, хотя и устаревшие, подземные сооружения демонтированы. И снова планы по восстановлению бункера окутаны тайной.

О строительстве, которое ведется в некогда секретном бункере, напоминающем подводную лодку, включавшем в себя Президентский центр экстренных операций, и его подземной инфраструктуре, известно немного. Это пространство использовалось для всего: от просмотра пародийного фильма, который администрация Никсона сочла порнографическим и требовала уничтожить, до планирования тайной поездки Джо Байдена в Украину. Тогдашний вице-президент Дик Чейни был эвакуирован в это убежище за несколько мгновений до нападения на Пентагон 11 сентября 2001 года.

По словам источника, сейчас это пространство, вероятно, переосмысливается и заменяется новыми технологиями для противодействия меняющимся угрозам.

Однако о существовании этого проекта практически ничего не сообщается.

На недавнем заседании Национальной комиссии по планированию Вашингтона, где обсуждался вопрос о бальном зале, директор по управлению и административным вопросам Белого дома Джошуа Фишер в общих чертах заявил, что проект бального зала в целом "улучшит критически важные функции", "внесет необходимые улучшения в систему безопасности" и "обеспечит устойчивую, адаптивную инфраструктуру, соответствующую будущим потребностям миссии".

Фишера спросили, почему проект нарушает прецедент, начав процесс сноса без одобрения комиссии, и он указал, что мотивацией послужили "совершенно секретные" работы, проводимые под землей.

Белый дом отказался от комментариев по запросу CNN. Однако в судебном документе, поданном на прошлой неделе с целью остановить строительство Восточного крыла, Белый дом защитил процесс, заявив, что остановка подземного строительства "поставит под угрозу национальную безопасность и, следовательно, нанесет ущерб общественным интересам". В нем говорится, что обоснование этого изложено в "секретном заявлении", приложенном к делу.

Фото: Білий дім

Как выглядел бункер под Белым домом и что Трамп строит сейчас

Хотя строительство Рузвельта изначально задумывалось как бомбоубежище, подземные сооружения под Восточным крылом со временем эволюционировали и стали выполнять множество функций.

Те, кто входил через Восточное крыло, спускались на несколько уровней вниз, а затем проходили через массивную, защищенную дверь, чтобы попасть в автономный бункер с низкими потолками, где находились кровати, продукты длительного хранения, вода и другие припасы, а также защищенная связь с внешним миром, согласно словам анонимного источника.

Подземное пространство также включало в себя Президентский оперативный центр по чрезвычайным ситуациям (PEOC), централизованный командно-контрольный пункт для президента США и его персонала, который был укреплен, чтобы выдержать потенциальный ядерный взрыв или другое крупное нападение.

PEOC работает в тандеме с Ситуационным центром, сказал Джонатан Вакроу, бывший агент Секретной службы США и обозреватель CNN.

"Ситуационный центр — это гораздо более специализированный центр наблюдения, который передает информацию в PEOC, но поскольку это комплекс, расположенный в Западном крыле, он защищен до определенной степени, но это не укрепленное сооружение", — сказал он, отметив, что Ситуационный центр используется сутками без перерыва, а Президентский оперативный центр – только в чрезвычайных ситуациях.

И никто точно не знает, как он выглядит. Но можно предположить по недавнему фильму "Дом динамита", или по боевику "Падение Олимпа" 2013 года, в котором показана террористическая атака на Белый дом.

По словам историка Сила, Рузвельт посещал это "похожее на гробницу" помещение лишь однажды. В последующие годы "осмотр бомбоубежища стал обычаем первого дня пребывания в должности для всех последующих президентов, пока в последние двадцать лет значение убежища не уменьшилось", — написал он в 2011 году.

Второй источник, знакомый с этим местом и пожелавший остаться анонимным, описал подземный комплекс как "очень сложную подводную лодку, построенную в 1940-х годах — автономный блок с отдельными резервными источниками питания, отдельными резервными источниками воды и отдельными системами фильтрации воздуха".

"Но вся инфраструктура — это инфраструктура 1940-х годов", — добавил он.

По словам первого источника, комплекс также имел безопасный эвакуационный маршрут, по которому президента можно было вывезти с территории Белого дома в другое место.

Демонтаж Восточного крыла Белого дома начался в октябре 2025 года по приказу Дональда Трампа, и экскаваторы, которые демонтировали Восточную колоннаду и офисные помещения, исторически занимаемые первыми леди, забрали с собой и устаревшее подземное сооружение.

Второй источник уверен, что бункер Рузвельта и Центр оперативного управления по чрезвычайным ситуациям больше не существуют.

Но теперь Трамп строит что-то более масштабное и очень секретное. Он уже упоминал, что американские военные "очень активно участвуют" в строительстве бального зала, а проект реализуется комбинацией военных подрядчиков: Секретной службой, администрацией президента США, подрядчиком Clark Construction, имеющего значительный опыт в строительстве объектов с высоким уровнем безопасности и архитектурным бюро Shalom Baranes Architects, которое никогда не строило бальных залов, но зато руководило проектом по восстановлению и укреплению Пентагона после терактов 11 сентября.

Что за бункер возводят под новым бальным залом Трампа – неизвестно. Президент США только сообщает, что цена на него возросла: изначально это было 200 млн долларов, теперь уже вдвое больше, но это не включает подземные сооружения. Трамп ясно дал понять, что строительство бального зала будет оплачено частными спонсорами, но любая подземная инфраструктура безопасности в конечном итоге будет оплачена американскими налогоплательщиками.

Напомним, Швейцария – это единственная страна в мире, где для каждого жителя приготовлено место в бункере в случае ядерной войны.