Бункер для каждого: в какой стране все без исключения получат убежище в случае ядерного удара

Именно в Швейцарии находится более 370 000 ядерных бункеров — достаточно, чтобы укрыть каждого местного жителя. До начала полномасштабной войны в Украине звучали голоса, что так много убежищ не требуется. Но теперь они прекратились.

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Об этом пишет The Guardian.

Зора Шельберт, главный операционный директор и экскурсовод ядерного бункера Зонненберг в Люцерне, Швейцария, вспоминает, что в феврале 2022 года, когда российские войска сбросили первые бомбы на Киев, на нее обрушился шквал звонков.

Бункер Зонненберг в Люцерне Фото: Unterirdisch Überleben

"Люди спрашивали меня, что им делать и куда идти", — говорит Шельберт. Она быстро поняла, что они перепутали историческое общество, в котором она работает, Unterirdisch Überleben (Выжившие под землей), с местным департаментом гражданской защиты.

Но она отвечала на все запросы, пока писем и звонков не становилось все больше.

Швейцария, население которой составляет почти 9 миллионов человек, имеет больше бункеров на душу населения, чем где-либо еще в мире, — достаточно, чтобы гарантировать место для укрытия каждому жителю в случае кризиса. Швеция и Финляндия находятся на втором месте, охватывая все крупные города.

Бункер Адерматт в швейцарских Альпах Фото: Unterirdisch Überleben

Запросы, которые получала Шельберт, поступали от испуганных людей, пытающихся понять, где предназначенное им убежище. Однако сегодня бункер Зонненберг в основном представляет собой музей. Построенный в 1971 году для защиты до 20 000 человек, он оставался одним из крупнейших ядерных убежищ в мире до 2002 года, когда его вместимость была сокращена до 2000 для повышения эффективности и снижения затрат.

Столкнувшись с неослабевающей российской агрессией и одновременным прекращением американской военной и дипломатической поддержки, европейские страны по всему континенту реинвестируют в оборону. Но гражданская защита — невоенные меры гражданской обороны, включая строительство ядерных и противовоздушных бункеров — также стала новым приоритетом.

В январе Норвегия вновь ввела мандат времен холодной войны на строительство бомбоубежищ во всех вновь построенных жилых зданиях — требование, которое Швейцария постоянно поддерживала с 1963 года. В Германии вопрос, стоит ли строить гражданские бункеры, снова стал предметом активных общественных дебатов. В марте этого года Европейский союз опубликовал официальные заявления, призывающие жителей постоянно иметь под рукой аварийный запас, содержащий запасы на 72 часа.

В Швейцарии удвоенный интерес к защите гражданского населения является скорее индикатором изменения общественного мнения, чем признаком фактического изменения политики. До 2022 года "большая часть населения и даже некоторые политики считали убежища ненужными. Но это быстро изменилось", — сказал Даниэль Жорди, федеральный директор гражданской защиты и обучения Швейцарии.

Бункер Адерматт в швейцарских Альпах Фото: Unterirdisch Überleben

Политика Швейцарии по предоставлению убежища каждому жителю в случае кризиса была впервые закреплена законом более 60 лет назад. Каждое новое жилое здание должно либо включать в себя бункер на территории, либо застройщики обязаны выделять средства на строительство поблизости общественного бункера, поддерживаемого государством. В результате в Швейцарии сейчас находится 370 000 бункеров, предназначенных для защиты гражданских лиц под землей в течение от нескольких часов до двух недель. Системы вентиляции имеют срок годности около 40 лет и нейтрализуют воздействие радиации, радиоактивных осадков, химического и биологического оружия.

Второй тип бункера – командные пункты для персонала гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, которые управляют операциями – предназначен для более длительного пребывания и оборудован душевыми, мини-кухнями и доступом в Интернет. В последние годы они использовались, как жилье для беженцев и бездомных. Но действующие правила требуют, чтобы бункеры были готовы к кризису менее чем за пять дней. О периоде уведомления местные говорят: "Война не начинается завтра без всякого вступления".

Фото: Unterirdisch Überleben

Журналистка Джесси Стивенс, проживающая в Женеве, посетила бункер в своем доме на 100 семей в первый раз в 2022 году. Оно использовалось как кладовая. "Если бы от этого зависели наши жизни, я думаю, мы могли бы расчистить его за несколько часов или даже меньше", — говорит она.

На экскурсию в бункер Зонненберг теперь приезжает больше людей и Джесси была среди них. По ее словам, тяжелые серые двери закрывают вход, все имущество, вплоть до аварийных туалетов, содержится в порядке, а туристы нервно шутят насчет того, как скоро убежище понадобится.

70-летний норвежец сказал, что не слишком верит в идею о том, что ядерную войну можно пережить: "Если швейцарцы уйдут под землю на две недели, то, когда они вернутся, они все равно не смогут тут жить".

Он добавил с иронией, что "самая большая защита, которая есть у швейцарцев, — это деньги".

Напомним, Кэтрин Остин Фиттс, бывший высокопоставленный чиновник администрации Джорджа Буша-старшего рассказала, что правительство США потратило миллиарды на секретные бункеры.

Также у Вашингтона строят роскошный бункер для избранных членов эксклюзивного клуба.