Экс-чиновница заявила, что в США под землей построены секретные города: зачем они нужны

Кэтрин Остин Фиттс утверждает, что за 19 лет в США тайно потратили 21 триллион долларов на строительство подземной инфраструктуры для возможных глобальных катастроф.

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Кэтрин Остин Фиттс, бывший высокопоставленный чиновник администрации Джорджа Буша-старшего, сделала сенсационное заявление в подкасте Такера Карлсона на YouTube.

Она заявила, что между 1998 и 2017 годами правительство страны потратило 21 триллион долларов на строительство 170 подземных баз и секретной инфраструктуры. По ее словам, все это якобы было сделано в рамках подготовки к глобальной катастрофе.

Американка отметила, что в течение почти двух десятилетий в бюджете США были зафиксированы "несанкционированные расходы" на астрономическую сумму в 21 триллион долларов. Эта цифра, в 54 раза превышающая официальный военный бюджет.

Ссылаясь на исследование профессора экономики Марка Скидмора из Мичиганского государственного университета, Фиттс утверждает, что эти средства могли пойти на строительство подземных объектов по всей территории США, включая транспортные системы и целые города, скрытые от глаз общественности. По ее подсчетам, таких секретных баз не менее 170.

"Это инфраструктура, подготовленная для самого худшего сценария — от секретных космических программ до возможных катастроф, угрожающих самому существованию человечества", — заявила она.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Фиттс также упомянула о проекте Washington Post "Совершенно секретная Америка", где уже в 2010–2012 годах журналисты зафиксировали масштабное строительство засекреченных объектов по всей стране после принятия Патриотического акта.

Хотя конкретных доказательств существования этих объектов бывшая чиновница не представила, ее заявление вызвало бурную реакцию в медиа и среди сторонников теорий заговора. Правительство США пока не прокомментировало эти обвинения.

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