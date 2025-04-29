Столица острова в один миг превратилась в город-призрак: что произошло (видео)

Плимут, некогда оживленная столица карибского острова Монтсеррат, оказался погребен под метрами вулканического пепла после двух разрушительных извержений вулкана Суфриер-Хиллз в 1995 и 1997 годах.

Related video

Об истории города вспоминает издание Express.

Когда-то оживленный и красивый Плимут, столица скалистого острова Монтсеррат в Карибском море, сегодня лежит в руинах под слоями пепла и камня.

Первое извержение в июле 1995 года, сопровождавшееся пирокластическими потоками и мощными выбросами пепла, буквально засыпало Плимут. Небо над островом потемнело, а город оказался покрыт толстым слоем вулканического материала. По мере нарастания активности вулкана власти организовали эвакуацию: к декабрю 4000-тысячное население Плимута было вынуждено покинуть свои дома.

Хотя спустя несколько месяцев некоторые жители вернулись, надежды на восстановление разрушились в июне 1997 года, когда новое, еще более мощное извержение унесло жизни 19 человек. Потоки разрушили здания, полностью уничтожили местный аэропорт, а город окончательно оказался заброшенным. С тех пор он погребен под слоем пепла толщиной до 1,4 метра.

Плимут привлекает туристов, желающих увидеть "замерший" город Фото: Reddit

Издание отмечает, что ученые предупреждали о возможной катастрофе задолго до этих событий, ведь столица находилась всего в четырех милях от кратера Суфриер-Хиллз. Однако масштаб бедствия превзошел все ожидания.

Исторически Монтсеррат был открыт Христофором Колумбом в 1493 году во время его второго плавания в Америку, хотя высадка на остров тогда не состоялась. Заселение началось только в 1632 году, когда туда прибыли ирландские изгнанники, спасавшиеся от репрессий Оливера Кромвеля. Благодаря им Монтсеррат получил прозвище "Изумрудный остров Карибского бассейна".

Сегодня Плимут привлекает туристов, желающих увидеть "замерший" город. Руины зданий, погребенные под пеплом, напоминают о внезапной и сокрушительной силе природы. Доступ на территорию города ограничен, а посещение разрешено только с соблюдением строгих мер безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что пара продала почти все имущество, чтобы жить на круизных лайнерах. Супруги нашли способ жить мечтой и при этом экономить. Моника и Джорелл продали почти все имущество и перебрались на круизный лайнер, утверждая, что морские путешествия обходятся им дешевле, чем жизнь на суше.

Также стало известно, что что соседи были шокированы внезапным исчезновением старинного коттеджа. Дом в США с потрясающим видом пропал за один день. Новые владельцы, семья Кэпстик-Дэйл, входящая в список богатейших людей Великобритании, решила построить на его месте резиденцию своей мечты.