Столиця острова в одну мить перетворилася на місто-привид: що сталося (відео)

Плімут, колись жвава столиця карибського острова Монтсеррат, виявився похований під метрами вулканічного попелу після двох руйнівних вивержень вулкана Суфрієр-Гіллз у 1995 і 1997 роках.

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Про історію міста згадує видання Express.

Колись жвавий і красивий Плімут, столиця скелястого острова Монтсеррат у Карибському морі, сьогодні лежить у руїнах під шарами попелу і каменю.

Перше виверження в липні 1995 року, що супроводжувалося пірокластичними потоками і потужними викидами попелу, буквально засипало Плімут. Небо над островом потемніло, а місто виявилося вкритим товстим шаром вулканічного матеріалу. У міру наростання активності вулкана влада організувала евакуацію: до грудня 4000-тисячне населення Плімута було змушене покинути свої будинки.

Хоча через кілька місяців деякі жителі повернулися, надії на відновлення зруйнувалися в червні 1997 року, коли нове, ще потужніше виверження забрало життя 19 осіб. Потоки зруйнували будівлі, повністю знищили місцевий аеропорт, а місто остаточно виявилося покинутим. Відтоді воно поховане під шаром попелу завтовшки до 1,4 метра.

Плімут приваблює туристів, охочих побачити "завмерле" місто Фото: Reddit

Видання зазначає, що вчені попереджали про можливу катастрофу задовго до цих подій, адже столиця перебувала всього за чотири милі від кратера Суфрієр-Гіллз. Однак масштаб лиха перевершив усі очікування.

Історично Монтсеррат був відкритий Христофором Колумбом 1493 року під час його другого плавання в Америку, хоча висадка на острів тоді не відбулася. Заселення почалося тільки 1632 року, коли туди прибули ірландські вигнанці, які рятувалися від репресій Олівера Кромвеля. Завдяки їм Монтсеррат отримав прізвисько "Смарагдовий острів Карибського басейну".

Сьогодні Плімут приваблює туристів, охочих побачити "завмерле" місто. Руїни будівель, поховані під попелом, нагадують про раптову і нищівну силу природи. Доступ на територію міста обмежений, а відвідування дозволено тільки з дотриманням суворих заходів безпеки.

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