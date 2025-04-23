"Прокинулися, а будинку вже немає": сусіди шоковані раптовим зникненням старовинного котеджу

Старовинний будинок у США з приголомшливим видом зник за один день. Нові власники, сім'я Кепстік-Дейл, що входить до списку найбагатших людей Великої Британії, вирішила побудувати на його місці резиденцію своєї мрії.

Related video

Про це пише Realtor.com.

В Іст-Гемптоні (штат Нью-Йорк, США) зник старовинний пляжний котедж майже вікової давності, що знаходився поруч із престижним клубом Maidstone, і це зовсім не міська легенда. Будівля, виконана в стилі англійських заміських будинків, раптово виявилася знесеною, залишивши сусідів у повному подиві.

"Вони прокинулися, а будинку вже немає", — розповідає Пол Бреннан, брокер компанії Douglas Elliman, який представляв інтереси обох сторін угоди.

Будівля, виконана в стилі англійських заміських будинків, раптово виявилася знесеною Фото: Realtor

Як стало відомо, котедж вартістю 12 мільйонів доларів придбали британські мільйонери Лора і Нік Кепстік-Дейл через траст Jaroff Revocable Trust. Замість того, щоб зберегти унікальну споруду з п'ятьма спальнями і дерев'яними балками, вони вирішили знести її й побудувати новий будинок майже вдвічі більшого розміру — близько 11 500 квадратних футів.

Подружжя, чиї статки оцінюють у $614 мільйонів і які вже два десятиліття проводять літні сезони в Гемптонсі, пояснило, що хоче побудувати "вічний дім" для своєї сім'ї з п'яти осіб. Новий особняк, за їхніми словами, буде виконано в традиційному стилі з оздобленням із гонту, щоб органічно вписатися в оточення і передати атмосферу місця, "немов він був тут завжди".

Новий будинок займе ділянку площею 1,16 акра з видом на океан і захід сонця над ставком Хук Фото: Realtor

Роботи доручено будівельній компанії Ben Krupinski Builders, яка зводила їхню попередню резиденцію на Egypt Lane.

Угода, оформлена без публікації на ринку, викликала чимало розмов в елітній частині житлового району. Новий проєкт розташований на Further Lane — одній із найпрестижніших вулиць у Гемптонсі, поруч із володіннями таких сусідів, як співвласник New York Jets Вуді Джонсон.

Продавцем об'єкта виступив фонд Mary Kay Jaroff Trust. Новий будинок займе ділянку площею 1,16 акра з видом на океан і захід сонця над ставком Хук. Як зазначило джерело, "кінцевий результат буде приголомшливим".

Раніше Фокус повідомляв, що пара продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах. Подружжя знайшло спосіб жити мрією і при цьому економити. Моніка і Джорелл продали майже все майно і перебралися на круїзний лайнер, стверджуючи, що морські подорожі обходяться їм дешевше, ніж життя на суші.

Також стало відомо, що подружжя виставило на продаж будинок за 3 млн фунтів, який отримало безплатно. Мешканка Шотландії Рейчел Рейд, яка виграла розкішний особняк у Сурреї (Англія), знизила ціну, так і не дочекавшись покупця.